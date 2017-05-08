09.05.2017 13:12:57

Tofaş'ın 'Kapasite Artırımı Projesi'ne birincilik ödülü

Tofaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2017 Verimlilik Proje Ödülleri'nde Kapasite Artırımı Projesi'yle Büyük İşletmeler; Süreç İyileştirme Kategorisi'nde Birincilik Ödülü kazandı

Tofaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2017 Verimlilik Proje Ödülleri'nde Birincilik Ödülü'ne layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, Tofaş'ın yenilikçi adımları bir kez daha ödül aldı. Tofaş, Kapasite Artırımı Projesi'yle 2017 Verimlilik Proje Ödülleri'nde "Büyük İşletmeler; Süreç İyileştirme Kategorisi"nde Birincilik Ödülü'nün sahibi oldu.

Gerçekleştirilen törende, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından verilen ödülü, Tofaş Üretim Direktörü Recep Temizesen aldı.

Ödülle ilgili konuşan Temizesen, şunları kaydetti:

"Kapasite Artırımı Projesi'nin temelleri 2015 yılında atıldı. Tofaş'ta son yıllarda gerçekleşen büyük ürün yatırımlarının ve Egea model ailesinin devreye alınmasını takiben iç ve dış pazarlardan büyük bir talep alıyoruz. Müşterilerimizin taleplerini karşılayabilmek adına uzun üretim duruşları gerektiren geleneksel yöntemlerin dışında, hızla hayata geçebilecek yenilikçi çözümlerden oluşan adımlar atma hedefiyle Kapasite Artırımı Projesi'ni başlattık.

Tofaş mühendisleriyle başlattığımız çalışmamızda, bilinen reçetelerin dışına çıkarak, boya üretim süreçlerini yenileyerek ezber bozan bir projeyi 8 ay gibi kısa bir süreçte hayata geçirdik. Bu ödülü farklı projelerle 2 yıl üst üste almış olmaktan da mutluluk duyuyoruz."

Tofaş'ın ezber bozan boya üretim projesiyle ve yeni bir gövde hattının devreye alınmasıyla, yıllık 50 bin adet araç ilave üretim kapasite artışı sağlandı. Kapasite Artırımı Projesi'nin sonucu olarak yaklaşık 500 ilave çalışan istihdamı oluşturuldu ve önemli bir ihracat potansiyeli daha elde edildi.

Tofaş, 2016 yılında Türk otomotiv tarihinde bir yılda ulaşılan en yüksek üretim rakamı olan 385 bin adetlik üretime imza atmayı başarmıştı. Yenilikçi uygulamaların öne çıktığı kapasite artırımı projesiyle 2017 yılında 400 binin üzerinde üretim hedefleyen Tofaş'ın yıllık üretim kapasitesi 400 binden 450 bin adete yükselmiş oldu.