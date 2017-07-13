13.07.2017 11:48:16

TOFAŞ üretime ara verdi

TOFAŞ, bugünden itibaren 13 günlüğüne üretimi durdurma kararı aldığını açıkladı.

Türkiye Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi (TOFAŞ) yıllık izinler dolayısıyla üretime ara verdiğini açıkladı.

Açıklamada üretime verilen aranın 13 gün olacağı ve bu tarihler arasında bakım ve revizyon çalışmalarının yürütüleceği belirtildi.

İşte TOFAŞ tarafından KAP'a yapılan açıklamamanın tam metni:

"Fabrikamız, yıllık izin dolayısıyla 07.08.2017 - 20.08.2017 tarihleri arasında üretim yapmayacaktır. Bu dönemde, nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir."