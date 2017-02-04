04.02.2017 15:41:48

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan vergi indirimleri açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, ÖTV ve KDV indirimleri konusunda yaptığı açıklamada, 'Bir süreden beri ertelenen dayanıklı tüketimi mallarına talebi tetiklemesini bekliyoruz' dedi.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, ÖTV ve KDV indirimleri konusunda yaptığı açıklamada, "Bir süreden beri ertelenen dayanıklı tüketimi mallarına talebi tetiklemesini bekliyoruz" dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) M. Rifat Hisarcıklıoğlu, vergi indirimlerine ilişkin bir açıklamada bulundu. "Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'a son günlerde piyasada canlanmayı sağlamak üzere açıkladığı vergi indirimleri için Türk özel sektörü adına teşekkür ediyoruz" diyen Hisarcıklıoğlu "Bir süreden beri hem TOBB olarak, hem de oda ve borsalarımız olarak dile getirdiğimiz bu indirimlerin hayata geçmesi iş dünyamızı son derece memnun etmiştir" ifadelerini kaydetti.Açıklamasında beyaz eşya ve mobilya sektörlerine getirilen ÖTV ve KDV indirimlerine değinen Hisarcıklıoğlu, "Bir süreden beri ertelenen dayanıklı tüketimi mallarına talebi tetiklemesini bekliyoruz. Ayrıca, emlak satışlarında damga vergisinin kaldırılması inşaat ve gayrimenkul sektöründe uzun süreden beri dile getirdiğimiz sorunlu bir vergi uygulamasının tarihe karışmasını sağlayacaktır. Maliye Bakanımızın bugün açıkladığı vergisini düzenli ödeyenlere 5 puanlık vergi indirimine ilişkin hazırlık da iş dünyamızın yıllardır umutla beklediği bir gelişmedir. Bu konudaki müjdeyi de en kısa zamanda beklediğimizi belirtir, tüm bu indirimler için Türk özel sektörü adına hükümetimize bir kez daha teşekkür ederiz."