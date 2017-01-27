SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
TOBB, 2016 yılı sanayi kapasite raporu istatistiklerini açıkladı
27.01.2017 10:28:19

TOBB, 2016 yılı sanayi kapasite raporu istatistiklerini açıkladı

Sanayi kapasite raporu, 2016 yılı sonu itibariyle geçerli 72 bin 369 adet oldu.

Sanayi kapasite raporu, 2016 yılı sonu itibariyle geçerli 72 bin 369 adet oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2016 yılı 'Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; 2015 yılında 72 bin 433 olan kapasite rapor sayısı, 2016 yılında yüzde 0,09 azalışla 72 bin 369 oldu. Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 37,82'sinde 1-9 arasında, yüzde 46,02'sinde 10-49 arasında, yüzde 7,87'sinde 50-99 arasında, yüzde 5,78'inde 100-249 arasında, yüzde 2,51'inde ise 250'den fazla çalışan bulundu.

2016 yılında sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 1,59 artışla 2 milyon 994 bin 120 oldu. Bu tesislerde 2015 yılında toplam çalışan sayısı 2 milyon 947 bin 254 iken 2016 yılında yüzde 1,59 artışla 2 milyon 994 bin 120 olarak gerçekleşti. Toplam çalışanların yüzde 4,83'ü 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 25,73'ü 10-49, yüzde 13,39'u 50-99, yüzde 21,44'ü 100-249, yüzde 34,61'i ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam edildi.

Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu ilk beş il sırası ile İstanbul (658 bin 896), Bursa (264 bin 297), İzmir (197 bin 939), Kocaeli (186 bin 881) ve Ankara (161 bin 199) oldu. En az çalışan bulunan son beş il sırası ile Ardahan (261), Bayburt (322), Hakkâri (565),Tunceli (694), ve Iğdır (845) olurken, 2015-2016 döneminde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı yüzde 65,93'ten yüzde 65,39'a gerilerken, büyük firmaların payı yüzde 34,07'den yüzde 34,61'e yükseldi. 2015 ile karşılaştırıldığında 2016'da sanayide en çok yeni istihdam üreten şehirler; Muş (yüzde 21,20), Tunceli (yüzde 15,47), Samsun (yüzde 11,39), Manisa (yüzde 10,93), Kütahya (yüzde 10,42) 2015 ile karşılaştırıldığında 2016'de sanayide istihdam azalışının en çok olduğu şehirler; Çanakkale (yüzde -33,98), Kars (yüzde -30,39), Ardahan (yüzde -24,57), Bitlis (yüzde -23,24), Hakkâri (yüzde -22,60) oldu. Bölgeler bazında en çok yeni sanayi istihdam artışı; Doğu Marmara (yüzde 4,44), Ege (yüzde 4,05) ve Orta Anadolu (yüzde 2,78) bölgelerinde gerçekleşti. Sanayi istihdam azalışının en yüksek olduğu bölgeler; Kuzeydoğu Anadolu (yüzde -7,76) , Ortadoğu Anadolu (yüzde -1,90), ve Batı Marmara (yüzde -0,92) oldu.

2016 sonu itibariyle sanayi tesislerinde en çok mühendis Doğu Marmara'da çalıştı. Doğu Marmara'da çalışan 29 bin 570 mühendise karşılık, İstanbul'da 21 bin 926, Batı Anadolu'da 20 bin 920, Ege'de 17 bin 361, Akdeniz'de 7 bin 608 mühendis sanayi tesislerinde istihdam edildi. Toplam çalışanların yüzde 3,95'ini mühendis, yüzde 4,22'sini teknisyen, yüzde 6,98'unu usta, yüzde 72,89'unu işçi, yüzde 11,02'ini idari personel ve yüzde 1,03'ünü diğer personel (geçici, mevsimlik vb.) oluşturdu.

2016 sonu itibariyle sanayi tesislerinde ortalama 41,37 kişi çalıştı. 2016'da sanayi tesislerindeki ölçek büyümesi devam etti. Sanayi tesislerinde ortalama çalışan sayısı 2013'de 38,92, 2014'de 39,59 iken, 2015'de 40,69 ve 2016'da 41,37'ye yükseldi. Sanayi tesisi başına en çok çalışanı olan il Zonguldak (99,91) oldu. Daha sonra sırası ile Kırklareli (87,05), Karaman (84,30), Tekirdağ (82,51) ve Kocaeli (77,93) illeri geldi.

2015-2016 döneminde; yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 1,72'den yüzde 1,92'ye, orta-yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 21,76'dan yüzde 19,55'e, orta-düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 31,92'den yüzde 33,94'e, düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 44,60 den yüzde 44,59'e şeklinde değişti. Sanayi'de teknolojik yapı orta-düşük teknoloji yoğun olarak 2016'da devam etti.

En çok kapasite raporu yüzde 11,69 oranında 'Gıda Ürünleri İmalatı' faaliyet grubunda düzenlendi. Daha sonra en çok kodlanan faaliyet grupları sırası ile 'Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)' yüzde 11,18, 'Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı' yüzde 8,76, 'Tekstil ürünlerinin imalatı' yüzde 8,16, 'Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı' yüzde 7,42 oranlarında gerçekleşti.

En az kapasite raporu düzenlenen son beş faaliyet grubu ise 'Tütün ürünleri imalatı (yüzde 0,04)', 'Diğer hizmet faaliyetleri (yüzde 0,03)', 'Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği (yüzde 0,02)', 'Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı (yüzde 0,01)' ve 'Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi (yüzde 0,005)' olarak sıralandı.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk beş il sırası ile İstanbul (20 bin 146), Bursa (5 bin 4), Ankara (4 bin 780), İzmir (4 bin 524) ve Konya (2 bin 695) oldu. En az kapasite raporu düzenlenen son beş ile sırası ile Bayburt (24), Ardahan (27), Iğdır (44), Tunceli (49), ve Ağrı (50) oldu.

Geçerli olan kapasite raporlarına göre bin 415 kapasite raporu yüksek teknoloji ürünleri, 14 bin 427 kapasite raporu orta-yüksek teknoloji, 25 bin 53 kapasite raporu orta-düşük teknoloji ve 32 bin 919 kapasite raporu düşük teknoloji konusunda düzenlendi.

2016 yılı sonu itibariyle bin 481 yabancı sermayeli firma kapasite raporu yaptırmış bulundu. Yabancı sermayeli firmaların üretim tesislerinin en çok olduğu il Kocaeli (235) oldu. Daha sonra sırası ile İzmir (208), İstanbul (201), Bursa (151) ve Tekirdağ (97) olurken, yabancı sermayeli firmaların kapasite raporu yaptırdıkları tesislerin faaliyet grubuna göre ilk beş sıralaması; 'Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) (83)', 'Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı (78)', 'Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (76)', 'Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı (68)', 'Gıda ürünlerinin imalatı (65)' biçiminde oldu.

Yabancı sermayeli sanayi tesisleri sayısında 302 adetle Almanya ilk sırada yer aldı. Daha sonra sırası ile Hollanda (161), Fransa (129), İtalya (113), İspanya (88) geldi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

2017 KPSS takvimi açıklandı
2017 KPSS takvimi açıklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.
27.01.2017 10:33:14
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı sürüyor
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı sürüyor
TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı devam ediyor.
27.01.2017 10:23:56
Theresa May Trump'ı uyardı
Theresa May Trump'ı uyardı
İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD başkanı Trump'ı Putin konusunda uyardı.
27.01.2017 10:12:54
BM önünde Yahudiler arasında arbede
BM önünde Yahudiler arasında arbede
Newyork'taki BM binası önünde, İsrail devletine karşı çıkan Ortodoks Yahudilerin gösterisine İsrail yanlısı bir Yahudinin tepki göstermesi üzerine çıkan arbedede Ortodoks grup İsrail bayrağını yırttı.
27.01.2017 10:11:33
İlk kez bir Türk iPhone'un açığını buldu
İlk kez bir Türk iPhone'un açığını buldu
PTT'de çalışan Fatma Yılmaz, iPhone'daki güvenlik açığını bularak, firmanın resmi sitesindeki listeye adını yazdıran ilk Türk oldu..
27.01.2017 10:11:23
Meteorolojiden çığ uyarısı
Meteorolojiden çığ uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugün ve hafta sonu yamaçlarda, çığ düşme riskine karşı dikkatli olunması istendi.
27.01.2017 10:08:40
Dışişleri’nden Holokost mesajı
Dışişleri’nden Holokost mesajı
Dışişleri Bakanlığı, “Bugün bizlere düşen insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden olan Holokost’un tekrar yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapmaktır” ifadeleri kullanıldı.
27.01.2017 09:59:54
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ömer Halisdemir'in öldürdüğü Tuğgeneral'in eşinden kritik iddia!
Ömer Halisdemir'in öldürdüğü Tuğgeneral'in eşinden kritik iddia!
Saadet Partisi'nde 'Referandum' istifası
Saadet Partisi'nde 'Referandum' istifası
Times CIA'nın belgelerini yayınladı: Üçüncü dünya savaşının eşiğinden dönüldü
Times CIA'nın belgelerini yayınladı: Üçüncü dünya savaşının eşiğinden dönüldü
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Hakan Albayrak: Cumhurbaşkanı “Kandırıldık” diyor… Devletin kandırılma hakkı var da vatandaşın yok mu?
Hakan Albayrak: Cumhurbaşkanı “Kandırıldık” diyor… Devletin kandırılma hakkı var da vatandaşın yok mu?
Meksika'dan Trump'a büyük şok!
Meksika'dan Trump'a büyük şok!
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
İşte Reina saldırganının o evdeki yakalanma anı
İşte Reina saldırganının o evdeki yakalanma anı
PYD: Rusya bizi Moskova'ya davet etti
PYD: Rusya bizi Moskova'ya davet etti
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları