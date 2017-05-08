09.05.2017 12:49:03

TMOK Üniversiteler Fair Play Kervanı Bahar Dönemi 37. ve Son Paneli Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üniversiteler Fair Play Kervanı, 2017 yılı bahar dönemi son panelini 11 Mayıs'ta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi BESYO öğrencileri için düzenlenecek.

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üniversiteler Fair Play Kervanı, 2017 yılı bahar dönemi son panelini 11 Mayıs'ta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi BESYO öğrencileri için düzenlenecek.Üniversiteler Fair Play Kervanı Heyeti, 10 Mayıs 2017 tarihinde önce Van Valisi ve Belediye Başkanı İbrahim Taşyapan'ı ziyaret edecek, Fair Play anı şildi ve Fair Play'e hizmet madalyası sunacak.11 Mayıs sabahı üniversitelerde Fair Play olgusunun yayılması ve geleceğin spor yöneticisi, antrenörü, menajeri ve öğretmeni olacak gençlere Fair Play felsefesini anlatmayı ve bu düşüncenin onlar tarafından da kendi öğrencilerine ve çevrelerine yayılmasını hedefleyen panelde TMOK Fair Play Komisyon Başkanı, Avrupa Fair Play Birliği Başkan Yardımcısı, Dünya Fair Play Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Arıpınar, Komite Üyeleri Teoman Güray, Olimpiyat ve Dünya Güreş Şampiyonu Ahmet Ayık, Murat Özbay, Komisyon Üyeleri Semra Demirer, Sevim Güllü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu adına Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karadağ görselli sunumlar yapacaklar.37.Panel öncesi Dünya Karikatür Sergisi açılacak, kurulan standlarda TMOK tanıtım broşürleri, Fair Play kitap, broşür ve rozetleri, Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu kitap, broşür ve diğer yayınları ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılacak. Sponsor Hacı Bekir'in lokum ikramı ile de öğrencilerin ağızları tatlanacak.