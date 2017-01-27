27.01.2017 21:13:22

TKÜUGD'den 36. Paralel uyarısı

TKÜUGD Başkanı Güngör Yavuzaslan'dan ABD Başkanı Donald Trump'un, Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması ile ilgili açıklamasında, 36. Paralel uyarısı geldi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

TKÜUGD Başkanı Güngör Yavuzaslan'dan ABD Başkanı Donald Trump'un, Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması ile ilgili açıklamasında, 36. Paralel uyarısı geldi.Yavuzaslan, "Güvenli bölge Suriye savaşından Türkiye'nin başından beri istediği insani öncelikli tampon bölgelerde kurulabilirdi. Obama yönetimi buna sıcak bakmadı. ABD 2012 yılından itibaren PKK'nın YPG yapılanmasının Suriye'de önünü açtı. Donald Trump ve ekibinin ajandasında olan 36. Paralel hattında PKK'nın kontrolünde olan bölgede güvenli bölgeler kurmaktır. PKK teröristleri savaş nedeniyle evlerini terk eden ailelerin kendilerine destek vermeyenlerini bölgeye sokmuyor. Irak'ta uygulanan 36. Paralel uzantısı Suriye hattında uygulanacak bunun adı PKK'yı peşmerge yapma projesidir" dedi.PKK'nın militan sayısının arttığına da dikkat çeken Yavuzaslan, "Son 2 yıldır ABD özel kuvvetleri ile bazı NATO ülkelerinin askerleri de alanda PKK teröristlerine DEAŞ ile mücadele ediyor diye askeri eğitim ve silah veriyor. Medyamıza da yansıyan fotoğraf ve bilgilere göre PKK artık kanton terör ordularına sahip. Irak'ta Sincar bölgesinde 10 bine yakın militan topladı ki bunların içinde DEAŞ'tan kaçanlarda var. Yine Haşdi Şaibi ve İran İstihbaratı alenen desteklerini belli ediyorlar. PKK bölgede Bağdat Yönetimi, Süleymaniye üzerinden Bölgesel Yönetim, Rusya, İran ve Esad Rejimi ve AB ülkeleri ile sürekli temas halinde. Moskova'da temsilciliği var. ABD ise açmak için başvurdu. Terör örgütüne Türkiye'nin müttefik dediği devletler destek veriyor. Donald Trump yönetimi Suriye kuzeyinde güvenli bölge adı altında PKK'ya bölgesel bir alan açarak burada bir PKK terör devleti ve Suriye peşmergesi kuracak" diye konuştu.