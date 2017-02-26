26.02.2017 14:03:25

TKDK İl Koordinatörü Uygur'dan Asya'ya ziyaret

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Beytullah Uygur ve beraberindekileri makamında ağırladı.

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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Beytullah Uygur ve beraberindekileri makamında ağırladı.Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Beytullah Uygur, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti. Uygur'un kendilerini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, belediyenin faaliyetleri hakkında Uygur ve beraberindekileri bilgilendirdi. Muş Belediyesi olarak ilin kalkınması ve gelişmesi için sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerini ifade eden Başkan Asya, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayretinde olduklarını söyledi. Muş'taki tüm kamu kurumlarla iyi ilişkiler içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Asya, hizmet yolunda herhangi bir engelin olmaması gerektiğine inandıklarını belirtti. Muş'un tarım ve hayvancılık şehri olduğunu anımsatan Başkan Feyat Asya, bu alandaki gelişimlerde TKDK'nın rolünün yüksek olduğunu belirterek, İl Koordinatörü Uygur'un bu konuda faydalı çalışmalar yapacağından emin olduğunu ifade etti.TKDK İl Koordinatörü Beytullah Uygur da misafirperverliğinden dolayı Başkan Asya'ya teşekkür ederek, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf edeceklerini söyledi.