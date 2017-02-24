24.02.2017 12:08:05

TKDK desteklerinden faydalanan Erzurumlu yatırımcılara çek töreni düzenlendi

Erzurumlu çiftçilere kırsal alanda yatırım yapma imkânını sağlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'nun uygulamakta olduğu 'IPARD Programı' hibe destekleri kapsamında 'Açılış ve Temsili Çek Töreni' düzenledi.

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Erzurumlu çiftçilere kırsal alanda yatırım yapma imkânını sağlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'nun uygulamakta olduğu "IPARD Programı" hibe destekleri kapsamında "Açılış ve Temsili Çek Töreni" düzenledi.Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Amasya Milletvekili Haluk İpek, Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TKDK Kurum Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, Bakanlık bürokratları, STK temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı.Törende konuşan Bakan Çelik Erzurum'da artık tersine göçün başladığına dikkat çekerek köye geri dönüşün devamlılığının önemini şu sözlerle ifade etti: "Ey Erzurumlu kardeşim asgari ücretle Bursa'da İstanbul'da çalışma. Gel sana burada her türlü imkânı sağlayacağız. Gel, doğduğun yerde doy."Erzurum'un IPARD Programı kapsamında 40 Milyon TL destek aldığının altını çizen Çelik, "Bu kadar teşvik karşısında insanın tarım ve hayvancılıkla uğraşası geliyor. Çiftçinin emeği olmazsa sofranın ekmeği olmaz. Dünyada 7 milyar insan var. 800 milyon insan aç. 1 milyar insan yoksul. 7 milyarın 2 milyarı çok ciddi problemlerle karşı karşıya. 600 milyon insan da obez, aşırı kilolu. 39 ülkede çok ciddi gıda sorunu var. 80 ülkede suya ulaşma sorunu var. Bir tarafta da 1,3 milyar ton gıda israfı var. Dünyada üretilen bütün gıdaların yüzde 76'lık kısmını dünya nüfusunun yüzde 20'si yiyor. Dünyanın 8 zengininin serveti ile 3,5 milyar insanın serveti eşit. Bu dünyada nasıl huzur olsun. 2050'de dünya nüfusu 10 milyar olacak. Eğer bugünkü üretimimizi yüzde 60 arttıramazsak, 10 milyar insanın yarısından fazlası aç ve yoksul hale gelecek. Önümüzdeki savaşlar, su savaşları, gıdaya erişim savaşları olacak" diye konuştu.TKDK Kurum Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı IPARD Desteklerinde 2023'e kadar devam edecek olan 2. dönemin başladığını ve bu yeni dönemde, tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir modernizasyonuna ve kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik yeni sektörlerin programa dâhil edilmesi ile yatırımlara olan desteğin devam edeceğini söyledi. Erzurum'da yatırım tutarı 96,3 milyon TL olan 112 projeye 40 milyon TL destek verdiklerinin altını çizen Antalyalı bu projelerde bin 411 kişiye istihdam sağlayarak il ekonomisine yapılan katkıyı vurguladı.Konuşmaların ardından ilde yatırım yapmış olan ve IPARD ve KKYDP desteklerinden faydalanan proje sahiplerine, genç çiftçilere temsili çekler takdim edildi. Törenden sonra programa çiftçilerin söz alarak katılım sağladığı ortak akıl toplantısı ile devam edildi. Yöneticiliğini Bakan Çelik'in yaptığı toplantıda bölge çiftçilerinin sorunları dinlendi. İlgili sorunlara muhatap olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilatı yöneticileri çiftçilerin sorunların tespiti ve giderilmesi için hazır bulundu.