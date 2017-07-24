24.07.2017 10:43:54

TKDK 200 personel alıyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), sınavla 200 personel alıyor.

Plana göre, söz konusu personel alımına ilişkin "Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavı" 10 Eylül'de yapılacak.

Sınava, ziraat, gıda, su ürünleri, inşaat, elektrik-elektronik, makine, endüstri mühendisliği, iktisadi ve idari bilimler, veterinerlik, hukuk ve mütercim tercümanlık bölümleri mezunları başvurabilecek.

Adaylar, başta kurum merkezi olmak üzere, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ardahan, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Karaman, Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat il koordinatörlüklerine müracaat edecek.

Sınav tarihi 10 Eylül 2017.