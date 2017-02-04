04.02.2017 09:49:30

Tirkeşli çocuklar Başkan Ergün'den halı saha istedi

Saruhanlı'ya bağlı Tirkeş Mahallesindeki çocuklar asfalt zeminde futbol oynadıklarını belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den halı saha talebinde bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Saruhanlı'ya bağlı Tirkeş Mahallesindeki çocuklar asfalt zeminde futbol oynadıklarını belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den halı saha talebinde bulundu.Saruhanlı'ya bağlı bin 200 nüfuslu Tirkeş Mahallesindeki çocuklar futbol oynayacakları bir alan olmadığını belirterek çevre mahallelere yapılan halı sahalardan kendi mahallelerine de yapılmasını istedi. Asfalt zeminde zor şartlar altında spor yapmaya çalıştıklarını belirten Tirkeşli çocuklar spora ve sporculara her zaman destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün mahallelerine halı saha yapmasını istedi. Halı sahada oynayabilmek için çevre mahallelere bazen yürüyerek bazen de motosiklet üstünde yalnız başlarına gitmek zorunda kaldıklarını anlatan çocuklar halı saha isteklerine Başkan Ergün'ün kayıtsız kalmayacağına inandıklarını belirterek mahalleye yapılacak halı sahayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.