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TİRDEF Tirebolulu Akademisyenleri bir araya getirdi
01.02.2017 09:16:01

TİRDEF Tirebolulu Akademisyenleri bir araya getirdi

TİRDEF (Tirebolu Dernekler Federasyonu) Yönetim Kurulu bir ilke imza atarak, Tirebolu'nun yetiştirdiği akademisyenleri 29 Ocak 2017 Pazar günü İstanbul Altunizade Mercure Otel'de bir araya getirdi.

TİRDEF (Tirebolu Dernekler Federasyonu) Yönetim Kurulu bir ilke imza atarak, Tirebolu'nun yetiştirdiği akademisyenleri 29 Ocak 2017 Pazar günü İstanbul Altunizade Mercure Otel'de bir araya getirdi.

"Tirebolu Geleceğini Arıyor" başlıklı toplantıya Prof. Dr. Haluk Dursun (Kültür ve Turizm Bakanlığı eski Müsteşarı), Prof.Dr. Bahri Şahin (YTÜ Rektörü), Prof. Dr. Taner Karahasanoğlu, Prof. Dr. Özer Sezgin, Prof. Dr. Aziz Alturfan, Prof. Dr. Bayram Öztürk, Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Prof. Dr. Halit Keskin, Prof. Dr. Salih Somuncu, Prof. Dr. Hamit Coşkun, Prof. Dr. İbrahim Semiz, Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Prof. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu, Prof.Dr. Mustafa Aydın, Doç.Dr. Ali Demir, Doç.Dr. Gülay Öztürk, Doç.Dr. Naim Demirel, Yard. Doç.Dr. Hüseyin Kocaman, Yard. Doç. Dr. Berk Ayvaz, Dr. Burak Yıldız, Öğr. Gör. İsmail Coşkun akademisyen olarak katıldı.

Toplantıya ayrıca TBMM 23 ve 24. Dönem milletvekili Tirebolulu Mehmet Domaç, Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karapıçak, Giresun Federasyonu Başkanı Mehmet Kuğu ile Giresun Vakfı temsilcileri, TİRDEF Yönetim Kurulu üyeleri ve TİRDEF'i oluşturan derneklerin temsilcileri de katıldı.

TİRDEF Başkan Vekili İsmet Rizeli'nin açılış konuşmasının ardından TİRDEF Genel Başkanı Haldun Domaç kürsüye gelerek TİRDEF'in Tirebolu için yaptığı çalışmaları anlattı. Domaç, TİRDEF'in Tirebolu için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ve Tirebolu'nun gelişip, büyümesinin ana amaçlarını oluşturduğunu vurguladı. Domaç'ın ardından kürsüye gelen TİRDEF eski başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halit Keskin, "Başarılı bir şehir pazarlaması için yapılması gerekenler ve marka şehir" üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karapıçak ise yaptığı konuşmada, böylesi bir toplantının oluşmasına vesile olan TİRDEF'e teşekkür ederken, toplantıda ortaya konulan fikirlerin uygulanması noktasında çaba harcanacağını belitti.

Toplantının moderatörlüğü yapan Haldun Domaç, katılımcı akademisyenlere hangi başlıklara odaklanılması gerektiği konusunda söz verdi. Hocaların görüşleri doğrultusunda " Turizm-Tanıtım, Kültür ve Sanat ile Spor", Kimlik Değişimi, Göç ve İstihdam" ile "Sosyo Kültürel altyapı" başlıkları üzerine görüşmeler yapılmasına karar verildi.

Konu başlıkları üzerinde söz alan Prof. Dr. Bayram Öztürk, Japonya'da batan Ertuğrul Firkateyni'nde hayatını kaybeden denizciler arasında Tireboluluların olduğunu belirterek, Tirebolu'ya bir Ertuğrul anıtı ve deniz müzesi yapılmasını önerdi.

Kültür Bakanlığı eski müsteşarı Prof. Dr. Haluk Dursun ise Tirebolu'nun tarih ve kültürü üzerine konuşurken, bir kentin turizmde öne çıkması için gerekli olanları ortaya koydu. Dursun, Tirebolu için Harşıt müdafaasının önemine işaret ederken, doğal mirasa sahip çıkılmasının öneminden bahsetti.

23 ve 24. Dönem Milletvekili Mehmet Domaç ise Tirebolu'nun yetiştirdiği önemli ressamları yağlıboya Tirebolu resimleri yapmak için Tirebolu'da bir araya getirmek ve sonrasında bir kitap oluşturmak için kendisinin bizzat çalışacağını vurguladı. Domaç, evde üretimin Tirebolu'da istihdama katkı sağlayacağını, ayrıca başta orman gülleri, ortanca gibi birçok pahalı çiçeğin ilçe topraklarında kolayca yetiştiği için bunları pazarlamak adına çalışma yapılması gerektiğini belitti. Domaç, Harşıt üzerine yapılacak bir kürek tesisi ve Yeniköy Mahallesi'nden gerçekleşecek kültürel dönüşüme katkı sağlayacağını da ifade etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ise hemşerileri ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu belirtti. Şahin, yöntem olarak bir ana plan stratejisi yapılmasının doğru olacağını, çalışma gruplarının oluşturulması ile daha hızlı yol alınabileceğini, bu konularda üzerine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ise kentin altyapı sorununa işaret ederek, deniz kirliği, havza planlaması ve atık yönetimi konusunun önemine işaret etti. Öztürk, önemli bir foruma ev sahipliği yaparak, Türkiye genelinde Tirebolu'ya dikkat çekilebileceğini vurguladı. Prof. Dr. Pınar Ersalan Yayınoğlu ise marka kent oluşturmanın önemine işaret ederek, "Bu konuda atacağımız olumlu adımlar Tirebolu'nun gelişiminde önemli rol oynayacaktır" dedi. Doç. Dr. Ali Demir, Tirebolu'nun bölgesel olarak mücadele sporlarında dikkat çekici bir kimlik taşıdığını, spor deneyimlerini kente aktararak, sporda gelişmiş ve tanınır bir Tirebolu oluşturulabileceği vurguladı. Demir, bu konuda bizzat çalışmak için hazır olduğunu da söyledi. Prof. Dr. Taner Karahasanoğlu da çalışma gruplarının önemi işaret ederek, grup çalışmalarının uygulamaya etkinlik kazandıracağını, ikinci toplantıda başlıklar üzerinde daha hızlı ve etkin çalışma yapılacağını belirtti.

Öğretim Görevlisi İsmail Coşkun ise kentin geçmişten bugüne bir görsel hafızasının oluşturulmasının tanıtım açısından önemine işaret etti ve bu konuda aktif görev alabileceğini belitti. Toplantıya katılan Giresun Federasyonu Başkanı Mehmet Kuğu da TİRDEF'in yaptığı bu organizasyonun önemine işaret etti ve bu türden çalışmaların Tirebolu'nun gelişimi için önemli olduğunu belitti.

Toplantıyı yöneten Haldun Domaç, katkı veren tüm katılımcılara, Giresun basını ile ulusal basının değerli temsilcisi hemşerilerine teşekkür etti. Toplantı birlikte yenilen öğle yemeğinin ardından tamamlandı.

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