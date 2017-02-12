12.02.2017 20:00:24

Tırda ele geçen esrarla ilgili bir kişi tutuklandı

Samsun'da bir tırın dorsesinde yapılan aramada ele geçen 4 kilo 40 gram esrar ile ilgili bir kişi tutuklandı.

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Samsun'da bir tırın dorsesinde yapılan aramada ele geçen 4 kilo 40 gram esrar ile ilgili bir kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ankara yolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada tırın dorsesinin içinde 4 kilo 40 gram esrar bulundu. Olayla ilgili tırda bulunan İ.M. (49) ile sürücü gözaltına alındı. Tır sürücüsü ifadesi alınıp serbest bırakılırken, polisteki sorgulanması tamamlanan İ.M., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.M., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.