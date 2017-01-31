31.01.2017 14:52:25

Tıraşlar başkandan

Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, ziyaret ettiği berber dükkânında bir vatandaşı tıraş etti.

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Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, ziyaret ettiği berber dükkânında bir vatandaşı tıraş etti.Esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Osman Sargın, bir berber dükkânında sakal tıraşı yaptı. Eline usturayı alan başkan, 40 yaşındaki Timur Gider'i kısa sürede tıraş etti. Usta berberleri aratmayan Osman Sargın, "Haftanın belirli günlerinde esnaflarımızı ziyaret ediyorum. Halkımızın derdini dinliyorum. Hep birlikte daha güçlü ve yaşabilir bir ilçe olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.