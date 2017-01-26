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Tır kuyruğu tarih olacak
26.01.2017 16:54:37

Tır kuyruğu tarih olacak

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısını kullanan tır şoförleri rahat bir nefes alacak. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan tır parkının 2 ay sonra hizmete girmesi bekleniyor.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısını kullanan tır şoförleri rahat bir nefes alacak. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan tır parkının 2 ay sonra hizmete girmesi bekleniyor.

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu üzerinde oluşan kilometrelerce tır kuyruğu, yapımı devam eden tır parkı sayesinde sona erecek. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan tır parkının 2 ay sonra hizmete girmesi bekleniyor. Tamamlandığında tır şoförlerinin kuyruk çilesini bitirecek olan Hamzabeyli Tır Parkı, 40 bin metrekare üzerine kurulacak ve 240 tır kapasiteli olacak.

"Şoförler rahat bir nefes alacak"

Tır parkı sayesinde şoförler de rahat bir nefes alacak. Bazen günlerce sırada beklemek zorunda kalan tır şoförleri aracına hırsız girme tehlikesinde de kurtulacak. Yurdun ihracat yükünün büyük bir bölümünü omuzlarında taşıyan tır şoförleri yapılacak araç parkı sayesinde geçiş sırasının kendilerine gelmesini yol kenarlarında değil park içerisindeki sosyal alanlarda bekleyecek. Tamamlandığında tır şoförlerinin birçok sorununa çözüm getirmesi hedeflenen tır parkının içerisinde internet erişimi, dinlenebilecekleri istirahat alanı ve kütüphane gibi sosyal alanlarda yer alacak.

"Temel ihtiyaçlarımızı gideririz"

Almanya'ya gitmek üzere Hamzabeyli Sınır Kapısına gelen oto parçası taşıyan bir tır şoförü, "Tır parkına girer orada yatarız, sabahta oradan çıkar gideriz. Yolun kenarında yatıyoruz tuvalet yok bir şey yok her zaman zorluk var. 5 saattir buradayım. Yapılacak olan tır parkı burada sırada beklerken o parkta en azından usturuplu bir şekilde hem internete girer banyonu yaparsın beklerken de soğukta durmaktansa sırayla parktan devam ederiz" dedi.

"Güvenli alan olur"

Hamzabeyli tır parkının faydalı olacağını belirten tır şoförü Murat Yüksel ise, "Akşam 10'dan beri kuyruktayız. Her iki taraf da çalışmıyor. Hem Türkiye tarafı hem Bulgaristan tarafı. Yolda yatan kişiler parkta yatar ama yine de bu kuyruk bitmez yine aynı kuyruk olacaktır. Güvenli alan olur, mültecilerle sıkıntı yaşıyoruz. Banyomuzu falan yaparız. Rahatça yemeğimizi yeriz tır üstünde yatmayız iyi olur" diye konuştu.

"Kapıkule gibi güzel olsun"

Tır şoförü İmran Şafak ise "Dinlenmek açısından bize faydası olur. 5 saattir 50 metre ilerledik. Bulgaristan'ın düzelmesi lazım bu kuyruk başka türlü düzelmez. Tır parkı yapılırsa en azından parkta dinleniriz. Lokanta yok bir şey yok bekliyoruz burada duşumuzu falan alırız. Kapıkule çok güzel bu konuda, inşallah burası da iyi olur. Ülkemize yapılan ihracat konusunda bence bir ihanettir. Beş saatte 50 metre ilerlemişim, bize de yazık ülkemize de yazık. 3 günde geçtim geçende burayı. 3 gün demek Almanya'ya gitmem demek" dedi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'a geçiş yapmak isteyen tır şoförleri 4 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

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