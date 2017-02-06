06.02.2017 22:57:22
TİKKO'ya ağır darbe
Tunceli'de düzenlenen operasyonda terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun sözde şehir yapılanması sorumlusu gözaltına alındı
Tunceli'de düzenlenen operasyonda terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun sözde şehir yapılanması sorumlusu gözaltına alındı.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, İlimiz merkezli TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında; TKP/ML - TİKKO şehir yapılanması sorumlusu (1) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.
(Ercan Topaç /İHA)
YORUMLAR