10.02.2017 14:41:54

TİKA, Etiyopya'da Mekele Devlet Hastanesine tıbbi ekipman desteğinde bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'nın, Tigray Eyaleti'nin başkenti Mekele'de bulunan Mekele Devlet Hastanesine tıbbi ekipman desteğinde bulundu.

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'nın, Tigray Eyaleti'nin başkenti Mekele'de bulunan Mekele Devlet Hastanesine tıbbi ekipman desteğinde bulundu.TİKA, Etiyopya'da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Etiyopya genelinde birçok alanda önemli projelere imza atan TİKA tarafından Etiyopya'nın, Tigray Eyaleti'nin başkenti Mekele'de bulunan Mekele Devlet Hastanesine tıbbi ekipman desteğinde bulunuldu. TİKA tarafından temin edilen ekipmanlar düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.Törene, TİKA Addis Ababa Koordinatör Yardımcısı Fatih Çelik, Mekele Devlet Hastanesi Tıp Müdürü Dr. Biyani Gebremedhin ve hastane çalışanları katıldı.TİKA Addis Ababa Koordinatör Yardımcısı Çelik, Türkiye'nin Etiyopya ile ortak bir tarihi ve kültürel mirası paylaştığını vurgulayarak, hem insani alanda hem de kalkınma alanındaki çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Çelik, ülkenin sağlık alanında yetersizlik olduğundan hastaların tedavi olmasında büyük bir sıkıntı yaşadığını söyleyerek, sağlık alanındaki çalışmalara ağırlık vererek sağlık hizmet standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.Etiyopya'daki gerçekleştirdikleri projelere her geçen gün bir yenisini eklediklerini dile getiren Çelik, "Bugün 1 ultrason cihazı, 3 mikroskop cihazı, 3 adet vakum makinesi ve 1 adet elektrolikit makinesi olmak üzere toplamda 8 adet tıbbi malzemeyi Mekele Devlet Hastanesine hediye ederek tüm hastaların hizmetine sunulmasından dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz" dedi.Mekele Devlet Hastanesi Tıp Müdürü Dr. Biyani Gebremedhin, TİKA'nın yardımları sebebiyle çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Bu güzel çalışma için Türkiye'ye en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Mekele Devlet Hastanesi Tigray Eyaletinde 1960 yılından itibaren hizmetlerini sürdüren tek devlet hastanesi olma özelliğini taşıyor. Söz konusu hastane yaklaşık olarak yıllık 210 bin 000 hastaya hizmet veriyor.