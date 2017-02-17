17.02.2017 11:56:53

TİKA'dan Pakistanlı yetim öğrencilere eğitim malzemesi desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Pakistan'ın en kalabalık şehri Karaçi'de yetim öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Pakistan'ın en kalabalık şehri Karaçi'de yetim öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuldu.TİKA, Pakistan'da eğitim alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, TİKA ve Al-Mustafa Sosyal Yardımlaşma Derneği işbirliğinde 650 yetim öğrenciye eğitim-öğretim döneminde kullanacakları bir yıllık kırtasiye malzemesi düzenlenen törenle teslim edildi.AMAN-17 Tatbikatına iştirak etmek üzere Pakistan'a gelen Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Gelibolu Fırkateyni'nde yapılan dağıtım törenine TCG Gelibolu Komutanı Dz. Yb. Ali Tuna Baysal ve beraberindeki gemi personeli, İslamabad Program Koordinatörü Mehmet Emre Aktuna, Koordinatör Yardımcısı İbrahim Katırcı ile Al-Mustafa Sosyal Yardımlaşma Derneği yöneticileri ve yetim öğrenciler katıldı.İslamabad Koordinatörü Aktuna, TİKA olarak Pakistan'daki yetimler için düzenli aralıklarla kırtasiye ve malzeme dağıtımı dahil bir çok faaliyet gerçekleştirdiklerini ve yetimlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.