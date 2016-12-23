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TİKA'dan Namibya'da eğitime destek
23.12.2016 15:38:32

TİKA'dan Namibya'da eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Namibya'da Tsumkwe Bölgesi San Toplulukları Kırsal Kalkınma Programı kapsamında Mangetti Dune İlkokulu'na yemekhane inşa edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Namibya'da Tsumkwe Bölgesi San Toplulukları Kırsal Kalkınma Programı kapsamında Mangetti Dune İlkokulu'na yemekhane inşa edildi.

TİKA tarafından 2015 yılında Namibya'nın Otjozondjupa bölgesindeki Tsumkwe şehrine yönelik Tsumkwe Bölgesi San Toplulukları Kırsal Kalkınma Programı tasarlanmıştı. Üç etabı bulunan programda Sanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik insani yardım malzemeleri dağıtılması, göçü engellemeye ve kırsal kalkınmaya yönelik gelir getirici projelerin geliştirilmesi, eğitim ve sağlık alanında uzun vadeli alt yapı projelerinin gerçekleştirilmesi yer alıyor. Programın ilk aşaması olarak Tsumkwe'deki Nama Pan, Gam, Dobe ve Elephant Song kamplarında 2016 yılı Nisan ayında insani yardım malzemesi dağıtıldı. 2016 Ekim ayı içerisinde yine aynı kamplara at ve eşek ile taşımacılık yapılabilmesi için gerekli materyaller, kadınların takı yapabilmeleri için gerekli materyaller ve 330 keçi ile 21 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Programın üçüncü aşamasında ise bölgenin sağlık ve eğitim altyapısını geliştirmeye yönelik projeler bulunuyor. Bu kapsamda Tsumkwe ile Grootfontein arasında bulunan Mangetti Dune İlkokulu Müdürlüğünün talebi doğrultusunda okula yemekhane inşa edildi. 0 ila 7. sınıflar arasında yaklaşık 400 öğrenciye eğitim veren okulun yemekhanesi sadece yurtlarda kalan yaklaşık 200 öğrenciye hizmet verebiliyor, bu durum 200 öğrencinin yemeklerini dışarıda yemelerine neden oluyordu. Problemin okuldaki eğitim kalitesini de düşürdüğü göz önünde bulundurularak talep edilen yemekhane TİKA tarafından inşa edildi. Yemekhanenin resmi açılış töreni, Mangetti Dune İlkokulunda Geri Kalmış Topluluklardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Royal J.K., TİKA Windhoek Koordinatörü Cüneyt Esmer, okul öğrencileri ve öğretmenleri ile bölge halkının katılımıyla gerçekleşti. Programda açıklamalarda bulunan TİKA Windhoek Koordinatörü Cüneyt Esmer, TİKA'nın San halkını özellikle önemsediğini, bu topluluğun kalkınması için bundan sonra da destek olmaya devam edeceğini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Royal J.K. ise, TİKA'nın diğer muadil kurumlar gibi söz verip unutmadığını, projeleri çok büyük bir süratle gerçekleştirdiğini ifade etti. Royal J.K, bundan sonraki dönemde projeleri kendilerinin de Bakan Yardımcısı olarak bizzat takip edeceğini ve TİKA ile çok daha güçlü bir işbirliği tesis edeceklerini belirtti.

Sanlar, Güney ve Güneybatı Afrika'nın yaklaşık 30 bin yıllık kadim topluluklarından olup; yüzyıllar boyunca önce Bantuların ve akabinde kendilerini insan olarak görmeyen Güney Afrikalı Boerlerin baskısı altında kalmışlardı. Yaklaşık 200 yılda neredeyse 200 bini i katledilen bu topluluğun bugünkü nüfusunun -göçebe yaşam tarzlarından ötürü tam tespit edilememekle birlikte- yaklaşık 100 bin olduğu düşünülüyor. Bunun da 27 bin kadarı Namibya'da ve Bushman de denilen 8 bin kadarı Tsumkwe'de yaşıyor. Ovatue ve Ovatjimbalar ile birlikte Namibya'nın ötekileştirilmiş topluluklarını oluşturan Sanların önemli bölümü halen 10 ile 100 kişilik gruplar halinde yaşayarak avcı-toplayıcı yaşam tarzını sürdürüyorlar. Ancak büyük kısmı, özellikle son 50 yılda tarımsal üretim sistemine geçti.
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