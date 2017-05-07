07.05.2017 16:57:04

TİKA'dan Batum'daki engelli çocuklar merkezine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gürcistan'ın Batum kentindeki engelli çocukların eğitim gördüğü merkeze tadilat ve donanım desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığının talebi doğrultusunda Batum'da engelli çocukların eğitim gördüğü Batum Engelliler Rehabilitasyon Merkezinin tadilatını yaptı ve merkeze donanım desteği sundu.

"Mahincauri Çocuk Yurdu" adıyla 2013 yılına kadar "yeni doğan evi" olarak hizmet veren merkez, daha sonra hükümet tarafından çeşitli sosyal programların gerçekleştirilmesi ve engelliler merkezi olarak kurulması için TANA Sağlık Derneğine devredildi.

Engelliler rehabilitasyon merkezi olarak hizmet vermeye başladıktan sonra TİKA tarafından tadilattan geçirilen merkeze rehabilitasyon sürecinde engelli çocukların kullanacağı mobilya, müzik ve spor aletleri temin edildi.

Merkez, engelli çocuklara verilen eğitim ve rehabilitasyon hizmetleriyle, engellilerin istihdamını sağlayarak topluma entegre olmaları ile üretken hale getirilmelerini hedefliyor.