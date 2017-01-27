27.01.2017 10:03:54

TİKA Çad'da çömlekçilik projesini hayata geçirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad'ın başkenti Encemine Gaoui bölgesinde çömlekçilik sanatının geliştirilmesine yönelik projeyi tamamladı.

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad'ın başkenti Encemine Gaoui bölgesinde çömlekçilik sanatının geliştirilmesine yönelik projeyi tamamladı.TİKA, en az gelişmiş ülkelere yönelik kalkınma ve teknik yardım faaliyetleri kapsamında Afrika'da Türkiye'nin görünürlüğünü arttırmak ve ikili ilişkilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. TİKA, teknik işbirliği ve kalkınma projelerinin birini daha Çad'ın başkenti Encemine yakınlarındaki Gaoui köyünde hayata geçirdi. Proje, 2015 yılında çömlek uzmanının bölgedeki ön inceleme çalışmalarıyla başladı. 2016 Aralık ayında konteynerle Türkiye'den gerekli malzeme ve tezgahlar getirilerek yerinde eğitim verildi. Eğitimlere katılan 45 kişi arasında 3 erkek kursiyer de yer aldı. Gaoui köyündeki çömlekçilik çalışmalarına ilk defa köyün erkeklerinden ilgi ve katılım oldu. Projeyle birlikte Gaoui Kadınlar Birliği üyesi çömlekçi kadınların hızlı ve standart üretim yapmaları, ürünlerinin daha kalite ve estetik olması, ürün yelpazesi çeşitlendirilerek gelirlerinin ve yaşam kalitelerinin artması sağlandı. Katılımcılar, hayatlarında ilk kez bu seviyede bir teknik çalışmayla karşılaştıklarını ifade ettiler. Katılımcılar çalışmaları esnasında TİKA ve Türk halkına her fırsatta minnettar olduklarını belirttiler. Eğitim alan kadınlar, "Gaoui kadınları Türkiye ile güvenli geleceğe sahiptir" sözleriyle duygularını duvarlara yazarak ifade ettiler.Projenin kapanış törenine Gaoui Sultanı Hassana Abdoulaye Mohamat da katılarak, TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.