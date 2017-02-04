04.02.2017 12:54:00

TİKA, Afganistan Milli Arşivi Güvenlik Sistemini güçlendirdi

Afganistan Milli Arşiv Başkanlığında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından FM 200 yangın sistemi kuruldu.

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Afganistan Milli Arşiv Başkanlığında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından FM 200 yangın sistemi kuruldu.Sadece Afganistan'ın değil, bütün bölge ülkelerinin ortak tarihini ilgilendiren belgelerin muhafaza edildiği, Türk tarihinden Sultan Hüseyin Baykara'nın fermanlarının bulunduğu Milli Arşiv depoları yangın sistemi ile korunacak. Halihazırda 7 bin 500 civarında el yazması, 100 bin tarihi belge ve 4 bin civarında matbu kitap ile Afganistan'ın kültürel mirasını bünyesinde barındıran Milli Arşiv Başkanlığının depolarında TİKA'nın desteğiyle modern bir yangın sistemi kurularak, tarihi belgelerin, hat eserlerin, kadim kitapların ve yazma eserlerin artık güvenli bir ortamda korunmaları sağlanmış oldu.Açılış töreninde konuşan Kültür Bakan Yardımcısı Muhammed Resul Bavari TİKA'ya desteğinden dolayı teşekkür ederek, Afganistan'ın kültürel mirasını oluşturan kitapların, el yazmaların korunması için yangın sisteminin kurulması ile kıymetli eserlerin gelecek nesillere aktarılması sağlandığı söyledi.TİKA Kabil Koordinatörü Süleyman Şahin ise Afganistan'ın kültürel mirasını ve Türk tarihini de yakından ilgilendiren eserleri içinde barındıran Afganistan Milli Arşiv Başkanlığında kurulan yangın sistemi ile ortak tarihi eserlerin güvenli bir ortamda muhafaza edilmesinde katkıda bulunduklarını ifade etti.