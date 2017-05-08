08.05.2017 21:46:08

Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın

15 Temmuz gecesi TRT'de darbe bildirisini okuyan Tijen Karaş ile FETÖ'cüler arasındaki diyalog iddianameye yansıdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerinden eski Kurmay Yarbay Ümit Gençer'in darbe teşebbüsünün en önemli ayaklarından biri olan TRT baskınına katılan askerlere emir komuta eden üst rütbelilerden biri olduğu bildirildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Yarbay Gençer'in darbe bildirisinin TRT ekranlarından okunmasını sağlayarak, darbe teşebbüsünde kilit rol oynadığı belirtildi.

İddianameye göre, şüpheli Yarbay Ümit Gençer, darbenin planlayıcısı olan Yurtta Sulh Konseyince, darbe bildirisini TRT'den okumakla görevlendirildi. 15 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında FETÖ yöneticilerinden Kemal Batmaz'la görüşen Gençer, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında hiçbir görevi bulunmamasına rağmen, Muhafız Alayından TRT yerleşkesine geçen askerlerle birlikte TRT'ye gitti.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayının bir önceki komutanı Albay Muhammet Tanju Poshor ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Ekrem Işık ile hareket eden Gençer ve beraberindekiler, silah tehdidiyle TRT personelini etkisiz hale getirdi.

Reji odasında elleri kelepçeli çalışanlar varken bildiriyi okuyamayacaklarını anlayan darbeciler, aralarında Tijen Karaş'ın da bulunduğu çalışanları üst kata çıkararak Mehmet Başar'ın odasına kilitledi. Kanalın koordinatör vekili müşteki İlker Taşkın, okuyacağı bildirinin tüm kanallarda yayınlanması gerektiğini belirten Gençer'e bulundukları yerin TRT Haber Yayın Merkezi olduğunu, bu yüzden tüm kanallarda yayın yapmanın mümkün olmadığını söyledi.

Bu sırada telefonla görüşen Gençer, karşısındaki kişiye "Komutanım, 2-3 dakika içerisinde yayına gireceğiz" dedi ve "Emredersiniz amiralim" diyerek telefonu kapattı. Gençer, telefon görüşmesinin ardından, bildiriyi kendisinin okumayacağını, spikerin okuması gerektiğini söyledi ve İlker Taşkın'dan orada spiker olup olmadığını sordu. Bu şekilde spiker Tijen Karaş'ın adını alan darbeciler, üst katta spikerin kilitli bulunduğu odaya geçtiler.

SPİKER TİJEN KARAŞ: BANA BUNU YAPMAYIN

Gençer, Tijen Karaş'a "Tijen Hanım, bildiriyi Genelkurmay sizin okumanızı istiyor" dedi. Darbeciler, "Bana bunu yapmayın" diyen Karaş'ı zorla stüdyoya indirdi. Gençer, aşağı inerken Karaş'ı ikna etmek amacıyla "Sizi tanıyoruz, merak etmeyin. Türkiye daha iyi, daha güzel olacak, bildiriyi okuyun" dedi. Karaş ise komutana, "O işler öyle olmuyor. Herkesin canı çok yanacak" karşılığını verdi.

Bu sırada "Bazı yetkilerin genel müdürde olduğunu" söyleyen İlker Taşkın ile tartışan Gençer, elinde bulunan MP5 otomatik tabancanın kurma kolunu çekerek "Buranın Genel Müdürü artık benim" dedi. İlker Taşkın'ı silah zoruyla ana kumandanın bulunduğu binaya götüren darbeciler, burada yayın şefini bularak okunacak bildirinin yayınlanmasını istediler. Darbeciler, yayın şefinin yanında bir sivil ve birkaç asker bıraktıktan sonra yeniden yayın merkezine döndü.

Karaş'ın, yazıların çok küçük olduğunu, okumasının mümkün olmadığını söylemesi üzerine darbeciler, kendilerine destek veren sivillerle darbe bildirisini önce bir çalışanın mail adresine oradan da prompter cihazına aktardı.

VATANDAŞLAR YAKALADI, POLİSE TESLİM ETTİ

Tijen Karaş, darbe bildirisini okuduktan sonra ana nizamiye civarında bulunan Albay Poshor, Gençer'i arayarak, halkın toplandığını söyleyip takviye için nizamiyeye gelmesini istedi. Gençer, yanındaki uzman çavuşların bir kısmıyla nizamiye bölgesine gitti. Darbeciler tarafından kullanılan helikopterden açılan ateş sonucu yaralanan Poshor'u gören Gençer, Albay Poshor'un emriyle nizamiye bölgesinde yoğunlaşan vatandaşların içeriye girişine engel olmaya çalıştı. Elindeki silahla havaya birkaç el ateş eden Gençer, vatandaşlar tarafından yakalanarak orada bulunan polislere teslim edildi ve gözaltına alındı.