SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
08.05.2017 21:46:08

Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın

15 Temmuz gecesi TRT'de darbe bildirisini okuyan Tijen Karaş ile FETÖ'cüler arasındaki diyalog iddianameye yansıdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerinden eski Kurmay Yarbay Ümit Gençer'in darbe teşebbüsünün en önemli ayaklarından biri olan TRT baskınına katılan askerlere emir komuta eden üst rütbelilerden biri olduğu bildirildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Yarbay Gençer'in darbe bildirisinin TRT ekranlarından okunmasını sağlayarak, darbe teşebbüsünde kilit rol oynadığı belirtildi.

İddianameye göre, şüpheli Yarbay Ümit Gençer, darbenin planlayıcısı olan Yurtta Sulh Konseyince, darbe bildirisini TRT'den okumakla görevlendirildi. 15 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında FETÖ yöneticilerinden Kemal Batmaz'la görüşen Gençer, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında hiçbir görevi bulunmamasına rağmen, Muhafız Alayından TRT yerleşkesine geçen askerlerle birlikte TRT'ye gitti.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayının bir önceki komutanı Albay Muhammet Tanju Poshor ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Ekrem Işık ile hareket eden Gençer ve beraberindekiler, silah tehdidiyle TRT personelini etkisiz hale getirdi.

Reji odasında elleri kelepçeli çalışanlar varken bildiriyi okuyamayacaklarını anlayan darbeciler, aralarında Tijen Karaş'ın da bulunduğu çalışanları üst kata çıkararak Mehmet Başar'ın odasına kilitledi. Kanalın koordinatör vekili müşteki İlker Taşkın, okuyacağı bildirinin tüm kanallarda yayınlanması gerektiğini belirten Gençer'e bulundukları yerin TRT Haber Yayın Merkezi olduğunu, bu yüzden tüm kanallarda yayın yapmanın mümkün olmadığını söyledi.

Bu sırada telefonla görüşen Gençer, karşısındaki kişiye "Komutanım, 2-3 dakika içerisinde yayına gireceğiz" dedi ve "Emredersiniz amiralim" diyerek telefonu kapattı. Gençer, telefon görüşmesinin ardından, bildiriyi kendisinin okumayacağını, spikerin okuması gerektiğini söyledi ve İlker Taşkın'dan orada spiker olup olmadığını sordu. Bu şekilde spiker Tijen Karaş'ın adını alan darbeciler, üst katta spikerin kilitli bulunduğu odaya geçtiler.

SPİKER TİJEN KARAŞ: BANA BUNU YAPMAYIN

Gençer, Tijen Karaş'a "Tijen Hanım, bildiriyi Genelkurmay sizin okumanızı istiyor" dedi. Darbeciler, "Bana bunu yapmayın" diyen Karaş'ı zorla stüdyoya indirdi. Gençer, aşağı inerken Karaş'ı ikna etmek amacıyla "Sizi tanıyoruz, merak etmeyin. Türkiye daha iyi, daha güzel olacak, bildiriyi okuyun" dedi. Karaş ise komutana, "O işler öyle olmuyor. Herkesin canı çok yanacak" karşılığını verdi.

Bu sırada "Bazı yetkilerin genel müdürde olduğunu" söyleyen İlker Taşkın ile tartışan Gençer, elinde bulunan MP5 otomatik tabancanın kurma kolunu çekerek "Buranın Genel Müdürü artık benim" dedi. İlker Taşkın'ı silah zoruyla ana kumandanın bulunduğu binaya götüren darbeciler, burada yayın şefini bularak okunacak bildirinin yayınlanmasını istediler. Darbeciler, yayın şefinin yanında bir sivil ve birkaç asker bıraktıktan sonra yeniden yayın merkezine döndü.

Karaş'ın, yazıların çok küçük olduğunu, okumasının mümkün olmadığını söylemesi üzerine darbeciler, kendilerine destek veren sivillerle darbe bildirisini önce bir çalışanın mail adresine oradan da prompter cihazına aktardı.

VATANDAŞLAR YAKALADI, POLİSE TESLİM ETTİ

Tijen Karaş, darbe bildirisini okuduktan sonra ana nizamiye civarında bulunan Albay Poshor, Gençer'i arayarak, halkın toplandığını söyleyip takviye için nizamiyeye gelmesini istedi. Gençer, yanındaki uzman çavuşların bir kısmıyla nizamiye bölgesine gitti. Darbeciler tarafından kullanılan helikopterden açılan ateş sonucu yaralanan Poshor'u gören Gençer, Albay Poshor'un emriyle nizamiye bölgesinde yoğunlaşan vatandaşların içeriye girişine engel olmaya çalıştı. Elindeki silahla havaya birkaç el ateş eden Gençer, vatandaşlar tarafından yakalanarak orada bulunan polislere teslim edildi ve gözaltına alındı.


    YORUM YAZ
Ümraniye'de yangın!
Ümraniye'de yangın!
Ümraniye'de 2 katlı binada çıkan yangında binanın çatısı alev alev yandı. Yangın 1 saatte söndürüldü.
08.05.2017 21:50:24
Macron'un ilk yurt dışı ziyareti Almanya'ya
Macron'un ilk yurt dışı ziyareti Almanya'ya
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Emmanuel Macron, ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapmayı planlıyor.
08.05.2017 21:48:35
İstanbul'da 13 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'da 13 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'un Avrupa yakasındaki 13 ilçenin bazı bölgelerinde 11 Mayıs'ta elektrik kesintisine gidilecek
08.05.2017 21:40:17
Fed yetkililerinden faiz açıklamaları
Fed yetkililerinden faiz açıklamaları
ABD Merkez Bankasının (Fed) bölgesel başkanları, faiz artırımı ve zamanlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
08.05.2017 21:30:17
LYS için ücretsiz toplu ulaşıma onay
LYS için ücretsiz toplu ulaşıma onay
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, LYS'ye girecek öğrenci ve görevlilere, toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.
08.05.2017 21:15:16
Kurallara uymayan taraftarlar cezalandırıldı
Kurallara uymayan taraftarlar cezalandırıldı
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan futbol maçında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 28 taraftara ceza işlemi uygulandı.
08.05.2017 20:58:35
Erdoğan Filistin Başbakanı'nı kabul etti
Erdoğan Filistin Başbakanı'nı kabul etti
Erdoğan, Filistin Başbakanı Hamdallah'ı kabul etti.
08.05.2017 20:42:33
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ramazan ayı sonunda YPG'ye 'bir gece ansızın' gidilebilir...
Ramazan ayı sonunda YPG'ye 'bir gece ansızın' gidilebilir...
'ABD, Davutoğlu döneminde devreye girdi'
'ABD, Davutoğlu döneminde devreye girdi'
CHP'li Özgür Özel 'ortak aday' dedi
CHP'li Özgür Özel 'ortak aday' dedi
'FETÖ'cüler askeri disiplini yıkmak için sivil dolaşırlardı'
'FETÖ'cüler askeri disiplini yıkmak için sivil dolaşırlardı'
FETÖ soruşturmalarında devlete düşen görev: Bir ‘ihraç’ hikâyesi
FETÖ soruşturmalarında devlete düşen görev: Bir ‘ihraç’ hikâyesi
AK Parti'den HDP kararı
AK Parti'den HDP kararı
İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit etti! 'Mekke ve Medine...'
İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit etti! 'Mekke ve Medine...'
Selin Sayek Böke'nin istifa süreci 'küfürlü kavga' ile başladı!
Selin Sayek Böke'nin istifa süreci 'küfürlü kavga' ile başladı!
Ak Partili eski vekil FETÖ'den gözaltında!
Ak Partili eski vekil FETÖ'den gözaltında!
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi belli oldu
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi belli oldu
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları