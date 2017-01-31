31.01.2017 16:28:09

Ticari aracın çarptığı kadın öldü

Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

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Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Malkara istikametine seyreden B.T. idaresindeki 59 EG 506 plakalı hafif ticari araç Süleymanpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Y.E.'ye (53) çaptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.E.'nin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.