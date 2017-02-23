23.02.2017 10:24:55

THY uçağında bomba paniği

Türk Hava Yolları'nın (THY) Miami-İstanbul seferini gerçekleştirecek tarifeli uçağında yolculardan birinin 'Üzerimde bomba var' demesi üzerine yolcu u

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Türk Hava Yolları'nın (THY) Miami-İstanbul seferini gerçekleştirecek tarifeli uçağında yolculardan birinin "Üzerimde bomba var" demesi üzerine yolcu uçaktan indirilerek gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre olay, THY'nin ABD'nin Miami şehrinden İstanbul'a gelmek için havalanmaya hazırlanan TK78 sefer sayılı Boeing 777 tipi tarifeli uçağında yaşandı. Yolcuların kabine alındığı sırada uçakta bulunan Türk yolcu Uçkun E.'nin üzerinde bomba olduğunu söylemesi üzerinde havacılık kuralları gereği uçak açık alanda park pozisyonuna çekildi.YOLCU GÖZALTINA ALINDIDaha sonra uçağa gelen ekipler uçakta güvenlik araması yaptı. Üzerinde bomba olduğunu söyleyen yolcu uçaktan indirilerek görevli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 207 yolcusu bulunan uçakta gerçekleştirilen aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.Yaşanan olay nedeniyle 1 buçuk saat gecikmeye uğrayan THY uçağı, Türkiye saatiyle 08.30'da İstanbul'a gelmek üzere havalandı.(Ferhat Yasak/İHA)