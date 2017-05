06.05.2017 16:22:27

THY uçağına EuroLeague finali öncesi özel logo

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek EuroLeague Final Four öncesi, turnuvanın ana sponsoru Türk Hava Yolları(THY), filosunda bulunan uçaklarından birine turnuvanın logosunu giydirdi.Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague Final Four, 19-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Basketbolseverlerin merakla beklediği finale haftalar kala turnuvanın ana sponsoru Türk Hava Yolları, filosunda bulunan uçaklardan birinin gövdesine EuroLeague Final Four için tasarladığı özel logoyu giydirdi.Turnuvaya özel renklere boyanan Airbus A321 tipi yolcu uçağı, Danimarka'nın başkenti Kophenag'tan tarifeli seferi dönüşünde görüntülendi. Turuncu renklerin ağırlıklı olarak kullanıldığı dikkat çeken logonun üzerinde 'Turkish Airlines EuroLeague' yazısı yer aldığı görüldü.