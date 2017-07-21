22.07.2017 08:49:03

THY uçağı havada arızalandı

Trabzon'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmek üzere olan THY'ye ait tarifeli uçak, teknik arıza nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

Trabzon-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı, teknik arıza nedeniyle Samsun'a zorunlu iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 185 yolcusuyla Trabzon'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket eden THY'ye ait "Boeing 737-800" tipi tarifeli uçakta, teknik bir arıza meydana geldi.

PİLOT ZORUNLU İNİŞ İSTEDİ

Uçağın kaptan pilotu, kule ile irtibata geçerek, zorunlu iniş için izin istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na sorunsuz indi. Uçak, gerekli inceleme için hangara çekildi.

Yolcuların başka bir THY uçağıyla bu gece İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.