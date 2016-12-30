30.12.2016 23:02:53

THY'nin 271 seferi iptal

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) yurt içi ve yurt dışında toplam iptal ettiği sefer sayısı 271'

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Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) yurt içi ve yurt dışında toplam iptal ettiği sefer sayısı 271'e yükseldi.Olumsuz hava şartları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın iptal ettiği seferlerde bir kez daha artış yaşandı. Yeni güncellemeyle birlikte 29,30 ve 31 Aralık tarihlerinde THY'nin toplam iptal ettiği sefer sayısı 271 oldu.Bir önceki verilere göre bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY'nin 129 seferinin iptal edildiği duyurulmuştu.(Ferhat Yasak /İHA)