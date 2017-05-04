05.05.2017 00:06:53

THY, Lübnan'a uçuşlarının 66'ncı yılını kutladı

Başkent Beyrut'ta düzenlenen resepsiyonda, THY tarafından hazırlanan Türkiye'yi ve İstanbul'u tanıtan kısa videolar da izlendi

Türk Hava Yolları (THY), Lübnan uçuş noktasının açılışının 66. yıl dönümünü, başkent Beyrut'ta düzenlediği bir resepsiyonla kutladı.

Beyrut'taki bir otelde düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu üyesi Ali Türker Pirtini, Lübnanlılar ve Lübnan'da yaşayan Türkiye vatandaşları katıldı.

Resepsiyona katılan herkese teşekkür eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 1951 yılında ilk uçuşun gerçekleştiği Lübnan'ın, THY için ayrı bir önemi olduğunu söyledi.

THY'nin, Yunanistan'dan sonra en eski uçuş noktasının Lübnan olduğunu belirten Ekşi, Middle East Airlines (MEA) ile bugün imzalanan kod paylaşımı anlaşması sayesinde Lübnan uçuş noktasının daha aktif bir hat haline geleceğini vurguladı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Erciyes de dünyanın en önemli havayolu şirketlerinden biri olan THY ile tüm Türkiye'nin gurur duyduğunu belirterek, 66 yıldır verdiği hizmetle, Türkiye ile Lübnan ilişkilerine önemli katkısı olan THY'ye teşekkür etti.

Resepsiyona katılanlara, THY'nin reklam filmleri, THY tarafından hazırlanan Türkiye'yi ve İstanbul'u tanıtan kısa videolar izletildi.

Yapılan konuşmaların ardından, THY ile çalışan Lübnan'ın en başarılı turistik acentalarına ödülleri verildi.

THY ve MEA arasındaki ticari iş birliğinin genişletilmesini hedefleyen ve bugün imzalanan anlaşma, her iki havayolunun yolcularına, Lübnan ve Türkiye arasında daha fazla seyahat seçeneği sunulmasını amaçlıyor.

