17.02.2017 19:34:53

THY işçi alacak

THY Teknik A.Ş, sivil hava taşıtlarının bakım onarımı alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip teknisyen arıyor.

THY Teknik A.Ş, sivil hava taşıtlarının bakım onarımı alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip teknisyen arıyor.

THY Teknik A.Ş, sivil hava taşıtlarının bakım onarımı alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip, A1 hat bakım, B1 mekanik veya B2 aviyonik kategorilerinde aktif lisans sahibi teknisyenleri işe alacak.

Elemanlarda aranan özellikler şöyle:

T.C. vatandaşı

01.01.1972 tarihinden sonra doğmuş

En az lise mezunu

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan

Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf

Takım çalışmasına yatkın

Öğrenmeye ve çalışmaya hevesli

Vardiyalı düzende çalışabilecek

Birden fazla işi üstlenebilecek, sonuç odaklı

İstanbul'da ikamet eden/edebilecek olan

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmayan

Gerektiğinde İstanbul dışındaki lokasyonlarda görev alabilecek olan

TEKNİK ÖZELLİKLER

A1 hat bakım, B1 mekanik veya B2 aviyonik kategorilerinde aktif lisans sahibi

Sivil hava taşıtlarının bakım onarımı alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip

Tercihen B737-400/500, B737-600/700/800/900, B747, B757, B767 B777, B787 ve/veya A319,

A320, A321, A350 uçak tiplerinden en az birini uçak bakım lisansına işletmiş olan

İngilizce olarak kendini yazılı ve sözlü ifade edebilme yeterliliğine sahip

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