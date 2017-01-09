09.01.2017 23:41:27

THY Genel Müdürü Ekşi: 'Bugün 79 sefer gerçekleştirildi, yarın için ise 300 uçuş planlandı'

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün 79 sefer gerçekleştirildiğini, yarın için ise 300 uçuşun planlandığını bildirdi.

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün 79 sefer gerçekleştirildiğini, yarın için ise 300 uçuşun planlandığını bildirdi.THY İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüzlerce seferini iptal ederken, seferlere ilişkin THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ekşi, "Aşırı kar yağışı ve düşük görüş şartları kısıtlaması dahilinde Atatürk Havalimanı'ndan bugün 79 sefer icra edilmiştir. Atatürk Havalimanı'nda yoğun bir karla mücadele ve temizlik ile Salı günü 300 sefer icra edilmesi planlanmıştır. Web sitemizden takip lütfen" dedi.