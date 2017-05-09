10.05.2017 11:57:38

THY'den yolculara yeni model kulaklıklar

THY kıtalar arası haricindeki dış hat uçuşların business sınıfında yolculara yeni model kulaklıklar sunacak

Türk Hava Yolları (THY) kıtalar arası haricindeki dış hat uçuşların business sınıfında yolculara yeni model kulaklıklar sunacak.

THY'den yapılan açıklamaya göre, uçak içi eğlence sistemleriyle yolcularının seyahatlerini farklı bir deneyime dönüştürmeyi hedefleyen şirket, kıtalar arası haricindeki dış hat uçuşların business sınıfında yolculara yeni model kulaklıklar dağıtılacak.

Uzun uçuş saatlerine göre özel tasarlanmış, yüksek ergonomi ve ses kalitesine sahip yeni kulak üstü kulaklıklar, ödüllü uçak içi eğlendirici sistemleri ile yolculara daha konforlu bir uçuş deneyimi sağlayacak.

Nefes alabilen yastıklı kulak tamponu, ayarlanabilir kulaklık modülleri, kompakt katlanabilme ve güçlü ses yalıtımı gibi özelliklere sahip kulaklıklar, mayıs ayı sonu itibarıyla doğa dostu ambalajlarla yolculara servis edilecek.