26.01.2017 23:51:57

THY'den sefer iptallerine ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY), 27 Ocak Cuma günü olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul kalkış ve varışlı toplam 146 seferin iptal edildiğini bildirdi.

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Türk Hava Yolları (THY), 27 Ocak Cuma günü olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul kalkış ve varışlı toplam 146 seferin iptal edildiğini bildirdi.Türk Hava Yolları Basın müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, 27 Ocak Cuma günü Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından gerçekleştirilecek seferlere ve iptallere ilişkin bilgilere yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"27 Ocak Cuma günü Atatürk Havalimanı kalkışlı 362, varışlı 357 toplamda 719 sefer icra edilecektir. Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 66, varışlı 67 toplamda 133 sefer planlanmaktadır. Böylece 27 Ocak 2017 Cuma günü İstanbul kalkışlı ve varışlı 852 sefer gerçekleştirilecektir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Ocak Cuma günü iptal edilen İstanbul kalkış ve varışlı toplam sefer sayımız ise 146'dır. Bu seferlerin 110'u Atatürk Havalimanı, 36'sı ise Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlıdır. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşları ile ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 4440849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz."