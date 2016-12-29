29.12.2016 07:39:09

THY'den sefer iptalleri

Türk Hava Yolları, yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal etti...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın iç ve dış hatta planlanan bazı seferler yapılamayacak.

Türk Hava Yolları (THY), yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatta 23 seferin yapılamayacağını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul'da yaşanması beklenen kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik hadiseler nedeniyle Atatürk Havalimanı çıkışlı iç ve dış hatta 23 seferini iptal etti.

Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SEFERLER AZALTILACAK

DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, 29-30 Aralık'ta beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 15 oranında azaltıldığını bildirdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, 29-30 Aralık'ta beklenen olumsuz meteorolojik şartlar sebebiyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 15 oranında azaltıldığını duyurdu.

DHMİ'den yapılan açıklamada, 29 Aralık Perşembe öğleden sonra başlayarak, 31 Aralık'a kadar olumsuz meteorolojik şartlar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle 29 Aralık Perşembe saat 15.00'ten itibaren 30 Aralık Cuma günü saat 03.00'e kadar beklenen ağır meteorolojik şartlar (kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk Havalimanı'nda seferler yüzde 15 oranında azaltılmıştır. Müteakip günler için 29 Aralık Perşembe öğlen saatlerinde bilgilendirme yapılacaktır." denildi.

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