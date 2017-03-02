02.03.2017 20:48:50

THY'den 'İskenderiye-İstanbul uçağı' açıklaması

İskenderiye-İstanbul tarifeli seferini yapan THY uçağına binmek için havalimanına gelen Rus yolcunun x-ray cihazlarından geçtiği sırada çantasında bulunan eşyalardan polisin şüphelendiği, söz konusu yolcunun bu nedenden dolayı 'check-in' işlemi yapamayarak, sefere katılamadığını, bu olaydan dolayı seferde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi

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Türk Hava Yolları (THY), İskenderiye-İstanbul tarifeli seferini yapan uçağa binmek için havalimanına girmek isteyen Rus bir yolcunun x-ray cihazlarından geçtiği sırada çantasında bulunan eşyalardan polisin şüphelendiğini, söz konusu yolcunun bu nedenden dolayı "check-in işlemi yapamayarak, sefere katılamadığını, bu olaydan dolayı seferde herhangi bir aksama yaşanmadığını bildirdi.THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bugün İskenderiye-İstanbul seferini yapan, içinde 114 yolcunun bulunduğu "Boeing 737-800 tipi" tarifeli uçağa gitmek için İskenderiye'deki havalimanına girmek isteyen elektrik teknisyeni Rus yolcunun x-ray cihazından geçtiği sırada çantasında bulunan eşyalardan polisin şüphelendiğini belirtildi.Açıklamada, yolcunun bu nedenle check-in işlemi yapamadığı için sefere katılamadığı aktarılarak, "Seferimizde bu olaydan dolayı herhangi bir aksama olmamıştır. Uçak, sabah saat 7:14'de İstanbul'daki meydana inmiştir." denildi.