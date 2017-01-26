27.01.2017 00:23:32

THY bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları'nın olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal ettiği belirtildi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yarın Atatürk Havalimanı kalkışlı 362, varışlı 357 olmak üzere 719 seferin icra edileceği belirtildi.

Açıklamada, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 66, varışlı 67 uçuş planlandığı, böylece İstanbul havalimanlarından 852 tarifeli sefer yapılacağı kaydedildi.

"146 sefer iptal edildi"

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul kalkış ve varışlı 146 tarifeli seferin iptal edildiği aktarılan açıklamada, bu seferlerin 110'unun Atatürk Havalimanı, 36'sının ise Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı olduğu bildirildi.

THY, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" internet adresinden veya "4440849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmelerini istedi.

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