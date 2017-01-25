26.01.2017 09:43:36

THY 338 seferini iptal etti

İstanbul’da bugün etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hava trafiğinde iptallere neden oluyor.

Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 26-27 Ocak tarihleri arasında Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapması gereken 338 seferini iptal etti.

Kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda olumsuz bir durum yaşanmaması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü 24 saat süreyle 46 araç ve 270 personelle karla mücadele yapacak. Bu arada DHMİ yetkilileri ise Atatürk Havalimanı'ndaki uçuş seferlerinde yüzde 20 oranında kapasite kısıtlamasına gittiklerini açıkladı.

THY'DEN YOLCULARA İPTAL DUYURUSU

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 338 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, yolcularının mağdur olmaması için resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"26-27 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Atatürk Havalimanı'nda 26 Ocak 2017 tarihinde gidiş ve dönüş olmak üzere toplamda 156, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise gidiş ve dönüşlü 36 seferimiz iptal edilmiştir. 27 Ocak 2017 tarihinde ise İstanbul Atatürk Havalimanı için 110, Sabiha Gökçen Havalimanı için 36 sefer iptali planlanmıştır. 338 seferimizin iptali nedeniyle yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşları ile ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 4440849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz."

BİLETLER ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, beklenen kar yağışı nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını ve kriz masası oluşturduklarını söyledi. İptal olan seferler ile ilgili bilet değiştirmek isteyen yolculara yönelik resmi Twitter adresinden açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle seferleri iptal olan yolcularımızın biletlerini 1 yıl içerisinde ücretsiz olarak değiştirebilirler" dedi.

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