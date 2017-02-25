25.02.2017 20:10:37

THY 122 kişiyi işe alacak

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Türk Hava Yolları (THY), şirket bünyesinde gerekli bazı pozisyonlarda çalışacak personel alımı yapılacağını duyurdu.THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "B737 NG" uçak tipinde en az bin 500 saat uçuş tecrübesine sahip 20 ikinci pilot, 2 emniyet bilgi yönetimi alanında çalışacak personel, 100 tecrübeli veya tecrübesiz erkek ve kadın kabin memuru alınacağı belirtildi.Adaylar www.thy.com üzerinden başvuru yapabilecek.