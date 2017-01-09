09.01.2017 21:46:05

THY, 10 Ocak'ta planlanan 121 seferini iptal etti

İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle hava ulaşımı olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları (THY), resmi sitesinden yaptığı duyuruyla 10 Ocak Salı günü yapmayı planladığı 121 seferini iptal ettiğini açıkladı.

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İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle hava ulaşımı olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları (THY), resmi sitesinden yaptığı duyuruyla 10 Ocak Salı günü yapmayı planladığı 121 seferini iptal ettiğini açıkladı.Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, "10 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma-kuvvetli rüzgar) nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.Yolcuların uçuş öncesi seferlerini takip etmeleri gerektiği konusunda uyarıldığı açıklamada, "Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.Hava muhalefeti nedeniyle iptal olan sefer sayısı 121 olarak gerçekleşti.