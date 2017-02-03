03.02.2017 18:48:20

THK genel başkanı Şanlıurfa'ya geliyor

Emekli Orgeneral, eski milletvekili ve Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan kentte bir dizi temaslarda bulunmak ve Şanlıurfa Hipodromunda yapılacak olan 7'nci THK koşusuna katılmak üzere Şanlıurfa'ya geliyor.

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Emekli Orgeneral, eski milletvekili ve Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan kentte bir dizi temaslarda bulunmak ve Şanlıurfa Hipodromunda yapılacak olan 7'nci THK koşusuna katılmak üzere Şanlıurfa'ya geliyor.Şanlıurfa'ya ilk defa gelecek olan THK Genel Başkanı Atılgan, kentin turisttik mekanlarını gezerek THK Şanlıurfa şubesinin gerçekleştirecek projelerini de yerinde inceleyecek.THK adına 7'ncisi düzenlenen koşuya katılacak olan Atılgan, THK Şanlıurfa şubesinin projelerinin içinde yer alan eski havaalanını da inceleyecek.