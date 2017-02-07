07.02.2017 15:31:01

THK Genel Başkanı Atılgan'dan Keşküş'e altın rozet

Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan, Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş'ü makamında ziyaret etti.

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Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan, Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş'ü makamında ziyaret etti.Gerçekleştirilen ziyarette Şanlıurfa'nın harika bir genç potansiyeline sahip olduğunu belirten Başkan Atılgan, bu durumda Geçlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne önemli iş düştüğünü söyledi. Şanlıurfa'nın konuşulduğu ziyarette Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan, Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş'e THK'nın altın rozetini takdim etti. Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan, son olarak THK'nın altın rozetini Türk Hava Kurumu'nun Onursal Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmişti.Gerçekleştirilen ziyaret rozet takdiminin ardından hatıra fotoğrafı ile son buldu.