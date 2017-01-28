29.01.2017 12:40:24

TGT'den Cumhurbaşkanlığı sistemine 'Evet'

Türkiye Gençlik Teşkilatı (TGT) Genel Başkanı Hakan Polat, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi iradesiyle karar verebilmesi ve darbelerin bir daha yaşanmaması için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'Evet' diyoruz' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Türkiye Gençlik Teşkilatı (TGT) Genel Başkanı Hakan Polat, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi iradesiyle karar verebilmesi ve darbelerin bir daha yaşanmaması için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'Evet' diyoruz" dedi.TGT Genel Başkanı Hakan Polat, Diyarbakır şubesinin daveti üzerine yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kente geldi. Hasanpaşa Hanı'nda gazetecilerle bir araya gelen Polat, burada Anayasa değişikliği ve referandum süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Polat, "Ay yıldızlı bayrağımızın gökyüzünde dalgalanması, dünya coğrafyasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi iradesiyle karar verebilmesi, ülkemizde yaşanan darbelerin bir daha yaşanmaması, gençliğimizin tarih sayfalarından kaybolmaması ve tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak ülküsünü yaşatabilmemiz için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'Evet' diyoruz" dedi.