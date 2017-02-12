12.02.2017 20:30:37

TFF, Fenerbahçe'ye 'Puan Silme' haberi yolladı

Gelir-gider dengesinin uyuşmadığı Fenerbahçe'ye TFF'den ağır ikaz geldi.

Lisans talimatını yürürlüğe sokan TFF, yüzde 20'nin üzerinde harcama yapan ve yüzde 30 harcama barajına yaklaşan Fenerbahçe'ye kasım ayı içinde "puan silme riski altında olduğu" uyarısını yaptı.

YETERLİ GÖRÜLMEDİ

Bu yüzden devre arasında transfer yapamayan Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderdiği yeni bilançolarda da bütçenin denk olmaması durumu iyice çıkmaza sürükledi. TFF'nin istediği 9 aylık fiili ve 3 aylık da tahmini bütçeler Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar ''bütçe denklenecek'' savunması yeterli görülmedi.

KUR ARTIŞINI SEBEP GÖSTERDİLER

TFF, Fenerbahçeli yetkililerle yaptığı toplantıda, gelir-gider dengesini ne zaman sıfırlayacaklarını sordu. Bütçenin denk olmama nedenleri masaya yatırıldı. Sarı-lacivertli yöneticiler ''kur artışını'' birinci neden olarak gösterdi. TFF ise Fenerbahçe'ye mayıs sonuna kadar süre verdi. Kıyamet burada koptu.

Çünkü Fenerbahçeli yetkililere göre TFF, Fenerbahçe'ye 1 yıl da süre verebilirdi. Fakat 6 ayı yeterli gördü.

Aziz Yıldırım'ın naklen yayın ihalesi ile ilgili yaptığı çıkış ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı suçlamasının arkasında da yine denk bütçe korkusu yatıyor. Çünkü, Fenerbahçe yönetimi TFF'ye yaptığı "denk bütçeyi sıfırlama" toplantısında naklen yayından gelecek rakamı dolar'ın yükseliş kuruna göre hesaplamıştı.

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