31.07.2017 15:18:21

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Şenol Güneş ile görüştü!

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.

Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından Milli Takım Teknik Direktörlüğü için adı geçen Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya geldi.

Demirören'in evinde öğleden sonra gerçekleştirilen zirvede, ikili detayları görüştü.

4 MAÇLIK TEKLİFİ KABUL EDERSE...

Şenol Güneş, kendisine yapılması konuşulan 4 maçlık teklifi kabul etmesi durumunda hem Beşiktaş Futbol Takımı hem de A Milli Erkek Futbol Takımı'nı aynı anda çalıştıracak.