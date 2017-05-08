08.05.2017 20:53:49

TFF 1. Lig

1 galibiyetle ayrıldı.

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1 galibiyetle ayrıldı.Maçtan dakikalar12. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da Azubuıke'nin ara pasında Eren kaleci Fevzi ile karşı karşıya kaldı. Plasesinde top yandan auta çıktı.19. dakikada Adana Demirspor'da Mustafa'nın ortasında Pote yakın mesafeden dokunamadı ve top auta çıktı.48. dakikada Adana Demirspor'da Pote'nin şutunda top Buğra'nın eline çarptığı gerekçesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Pote topu filelerle buluşturdu. 1-052. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da İrfan'ın ortasında Yiğitcan kafa vuruşunda meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-173. dakikada Adana Demirspor'da Fevzi Elmas ceza alanı içerisinde Augustine'yi düşürdü, hakem Serkan Tokat penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullan İrfan topu ağlarla buluşturdu. 1-2Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Serkan Tokat xx, Yusuf Bozdoğan xx, Mustafa Savranlar xxAdana Demirspor: Fevzi x, Göksu xx, Servan xx, Mehmet xx, Mustafa x (Waldison dk. 84 x), Pote xx, Gbric xx (Sercan dk. 69 x), Oğuzhan xx, Berkay x (Leroy dk. 79 x), Tiago xx, Alican xxYedekler: Emrullah, Tufan, Timuçin, BeratTeknik Sorumlu: Tekin İncebaldırEvkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Caner xx, Sedat xx, Pereira xx, İrfan xx (Murat Yıldırım dk. 82 x), Eren xx, Azubuıke xx, Sadık x (Yiğitcan dk. 34 x), Dialiba xx (Augustine dk. 64 x), Murat Akça xx, Buğra xxYedekler: Hakan, Mehmet, Yiğitcan, Mba, AhmetTeknik Direktör: İrfan BuzGoller: Pote (dk. 48 pen.) (Adana Demirspor), Yiğitcan (dk. 52), İrfan (dk. 73 pen.) (Evkur Yeni Malatyaspor)Sarı kartlar: Caner, Buğra, Azubuıke, Augustine, Sedat (Evkur Yeni Malatyaspor), Gbric, Servan, Alican (Adana Demirspor)