07.05.2017 20:29:45
Maçtan dakikalar
6. dakikada Mehmet Erdem'in ceza sahasına ortasında Erdal Güneş'in şutunda top dışarı çıktı
21. dakikada sol kanattan yapılan ortada kaleci Stackhowiak ile birlikte yükselen Samet topa vuramadı. Kaleci topu ceza sahasından uzaklaştırdı.
53. dakikada Ramazan'ın ceza sahasına ortasında Uche Kalu, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
67. dakikada korner atışında topla buluşan Erol'un ortasında Bulut kafayla topu filelere yolladı. 1-1
77. dakikada Muhammet Reis'in ortasında topa iyi yükselen Gökhan Alsan'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 2-1
Stat: Kalyon Arena
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, İsmail Şencan xx, Oğuz Terzi xx
Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak xx, Uğur Akdemir xx, Akakpo xx, Erdal Güneş xx (İbrahima dk. 71 xx), Ahmet Kesim xx, Murat Ceylan xx (Rıza dk. 88 ?), Gökhan Alsan xx, Muhammet Reis xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Ramazan Civelek xx, Uche Kalu xx (Cumali dk. 82 x)
Yedekler: Necati Yılmaz, Erhan Kartal, Sanchez, Özgür
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Ümraniyespor: Burak x, Mehmet xx, Oğuz x (Ömer Can dk. 62 xx), Salifu xx (Beleck dk. 62 xx), Erol xx, Bulut x, İbrahim xxx, Samet xx, Serdar x (Abdullah dk 74 x), Otoo xx, Mücahit xx
Yedekler: Metin, Bahadır, Ömer Tunç, Tarık
Teknik Direktör: Erkaz Sözeri
Goller: Uche Kalu (dk. 53), Gökhan Alsan (dk.77) (Büyükşehir Gaziantepspor), Bulut (dk. 67) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Kalu, Ahmet Kesim, Stackhowiak (Büyükşehir Gaziantepspor), Ömer Can (Ümraniyespor)
TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor, sahasında Ümraniyepor'u 2-1 yendi.TFF 1. Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor, sahasında Ümraniyepor'u 2-1 yendi.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Mehmet Erdem'in ceza sahasına ortasında Erdal Güneş'in şutunda top dışarı çıktı
21. dakikada sol kanattan yapılan ortada kaleci Stackhowiak ile birlikte yükselen Samet topa vuramadı. Kaleci topu ceza sahasından uzaklaştırdı.
53. dakikada Ramazan'ın ceza sahasına ortasında Uche Kalu, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
67. dakikada korner atışında topla buluşan Erol'un ortasında Bulut kafayla topu filelere yolladı. 1-1
77. dakikada Muhammet Reis'in ortasında topa iyi yükselen Gökhan Alsan'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 2-1
Stat: Kalyon Arena
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, İsmail Şencan xx, Oğuz Terzi xx
Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak xx, Uğur Akdemir xx, Akakpo xx, Erdal Güneş xx (İbrahima dk. 71 xx), Ahmet Kesim xx, Murat Ceylan xx (Rıza dk. 88 ?), Gökhan Alsan xx, Muhammet Reis xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Ramazan Civelek xx, Uche Kalu xx (Cumali dk. 82 x)
Yedekler: Necati Yılmaz, Erhan Kartal, Sanchez, Özgür
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Ümraniyespor: Burak x, Mehmet xx, Oğuz x (Ömer Can dk. 62 xx), Salifu xx (Beleck dk. 62 xx), Erol xx, Bulut x, İbrahim xxx, Samet xx, Serdar x (Abdullah dk 74 x), Otoo xx, Mücahit xx
Yedekler: Metin, Bahadır, Ömer Tunç, Tarık
Teknik Direktör: Erkaz Sözeri
Goller: Uche Kalu (dk. 53), Gökhan Alsan (dk.77) (Büyükşehir Gaziantepspor), Bulut (dk. 67) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Kalu, Ahmet Kesim, Stackhowiak (Büyükşehir Gaziantepspor), Ömer Can (Ümraniyespor)