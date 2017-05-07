07.05.2017 15:24:24
Maçtan dakikalar
2. dakikada sağ kanattan Rıdvan'ın ceza sahasına ortasında Emre'nin kafa vuruşunda direğe çarpan top ağlarla buluştu. 1-0
5. dakikada sol kanattan Galip'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hakan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
32. dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Deniz ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
36. dakikada Leandro Barrios'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına gelişen vuran Galip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
58. dakikada sol kanattan Gökhan Süzen'in ortasında Fofana ters bir vuruşta meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 3-0
70. dakikada sağ kanattan Rıdvan'ın ceza sahasına gönderdiği topa gelişen vuran Leandro Barrios'un şutu defansa çarparak kornere çıktı.
87. dakikada sağ kanattan Emre'nin pasıyla topla buluşan Gekas'ın yerden vuruşu kaleci Okan'da kaldı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk xx Erkan Akbulut xx, Osman Gökhan Bilir xx
Sivasspor: Tolgahan xx, Rıdvan xx, Hasan xx, İbrahim xx (Kelhar dk. 84 ?), Gökhan Süzen xxx, Hakan xx (Yiğit dk. 62 x), Adem xx, Galip xxx, Emre xxx, Leandro Barrios xx, Ergin xx (Gekas dk. 78 x)
Yedekler: Ali Şaşal, Kerim, Ahmet, Burhan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Bandırmaspor: Okan xx, Ömer x (Bahri dk. 25 x), Gökhan Yılmaz xx, Fofana xx, Santos xx, Mariona xx, Deniz x Feridun x (Droppa dk. 46 x), Atabey Çiçek, Gökhan Karadeniz xx (Sertaç dk. 62 x), Doğan xx
Yedekler: Ali, Özgür, Serkan, Üstün
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Goller: Emre (dk. 2), Galip (dk. 36), (Fofana (dk. 58 k.k.) (Sivasspor)
Kırmızı kart: Deniz (dk. 32) (Bandırmaspor)
Sarı kart: Mariona (Bandırmaspor)
TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Sivasspor sahasında Bandırmaspor'u 3-0 yendi.TFF 1. Lig'in 32. haftasında Sivasspor sahasında Bandırmaspor'u 3-0 yendi.
Maçtan dakikalar
2. dakikada sağ kanattan Rıdvan'ın ceza sahasına ortasında Emre'nin kafa vuruşunda direğe çarpan top ağlarla buluştu. 1-0
5. dakikada sol kanattan Galip'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hakan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
32. dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Deniz ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
36. dakikada Leandro Barrios'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına gelişen vuran Galip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
58. dakikada sol kanattan Gökhan Süzen'in ortasında Fofana ters bir vuruşta meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 3-0
70. dakikada sağ kanattan Rıdvan'ın ceza sahasına gönderdiği topa gelişen vuran Leandro Barrios'un şutu defansa çarparak kornere çıktı.
87. dakikada sağ kanattan Emre'nin pasıyla topla buluşan Gekas'ın yerden vuruşu kaleci Okan'da kaldı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk xx Erkan Akbulut xx, Osman Gökhan Bilir xx
Sivasspor: Tolgahan xx, Rıdvan xx, Hasan xx, İbrahim xx (Kelhar dk. 84 ?), Gökhan Süzen xxx, Hakan xx (Yiğit dk. 62 x), Adem xx, Galip xxx, Emre xxx, Leandro Barrios xx, Ergin xx (Gekas dk. 78 x)
Yedekler: Ali Şaşal, Kerim, Ahmet, Burhan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Bandırmaspor: Okan xx, Ömer x (Bahri dk. 25 x), Gökhan Yılmaz xx, Fofana xx, Santos xx, Mariona xx, Deniz x Feridun x (Droppa dk. 46 x), Atabey Çiçek, Gökhan Karadeniz xx (Sertaç dk. 62 x), Doğan xx
Yedekler: Ali, Özgür, Serkan, Üstün
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Goller: Emre (dk. 2), Galip (dk. 36), (Fofana (dk. 58 k.k.) (Sivasspor)
Kırmızı kart: Deniz (dk. 32) (Bandırmaspor)
Sarı kart: Mariona (Bandırmaspor)