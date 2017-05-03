03.05.2017 20:22:13

TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Elazığspor, sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

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TFF 1. Lig'in 31. haftasında Elazığspor, sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.Maçtan dakikalar2. dakikada Gökhan'ın pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Mehmet Erdem'in şutunda kaleci topu kornere çeldi.25. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında altıpas çizgisinde Özgür kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.29. dakikada Hakan'ın sağ kanattan yerden ortasına Diarra dokundu ancak kaleci Stackhowiak topun kontrolünü sağladı.40. dakikada sol kanattan Tom'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Kehinde'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.67. dakikada sol kanattan ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın sert şutunu kale çizgisi üzerinde Kehinde kafayla çıkarttı.90. dakikada Traore'nin sağ kanattan pasında topa iyi yükselen Kehinde'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.Stat: Elazığ AtatürkHakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xxElazığspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Hakan Bilgiç xx, Mehmet Yiğit xx (Mesut dk. 75 x), Murat Kalkan xx, Onur Güney xx, Traore xx, Çağrı Ortakaya xx, Diarra xx (Cajic dk. 65 x), Tom xx, Youssef Yeşilmen xx (Berk dk. 88 ?), Kehinde xxYedekler: Ahmet Sabri, Adem Alkaşi, Alpaslan Öztürk, Murat KayalıTeknik Direktör: Bayram BektaşGaziantep Büyükşehir Belediyespor: Stackhowiak xx, Uğur Akdemir xx, Akakpo xx, Özgür Özkaya xx, Ahmet Kesim xx, Murat Ceylan xx, Gökhan Alsan xx, Muhammet Reis xx (Cumali dk. 88 ?), Mehmet Erdem Uğurlu xx, Ramazan Civelek xx (Erhan dk. 90 ?), Uche Kalu xx (Erdal dk. 73 x)Yedekler: Necati Yılmaz, Rıza Efendioğlu, Keita, Erhan Kartal, SanchezTeknik Direktör: Hüseyin KalparSarı kartlar: Kehinde, Youssef, Cajic (Elazığspor), Özgür, Mehmet Erdem (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)