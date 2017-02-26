26.02.2017 17:53:31

TFF 1. Lig

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı.

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Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı.Maçtan dakikalar6. dakikada Otoo'nun sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen A'beka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in müdahalesiyle dışarı çıktı.10. dakikada Bilal Aziz'in ortasında yaşanan karambolde kafasıyla topu ağlara göndermek isteyen Axel Meye, sol kale direğini geçemedi.13. dakikada sol kanatta Bilal Aziz'den gelen ortaya iyi yükselen Ofoedu'nun kafa vuruşunda top, üst direkten oyun alanına geri döndü.16. dakikada Bruno yerden ortaladı, net gol pozisyonunda topa dokunamayan Axel Meye takımını öne geçiremedi.42. dakikada Eskişehirspor 3. kez direğe takıldı. Sol kanattan hızlı çıkan Ofoedu'nun yaptığı ortada topa vuran Meye, sağ kale direğine takıldı.70. dakikada geriye oynayan Aykut Akgün ile Ruud Boffin anlaşamayınca araya giren Otoo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kale direğini yalayarak oyun alanını terk etti.Stat: Eskişehir YeniHakemler: Sekan Çınar xx, Cevdat Kömürcüoğlu xx, Erkan Akbulut xxEskişehirspor: Ruud Boffin xx, Hasan Hüseyin xx, Uğur İnceman x (Dorukhan Toköz dk. 79 x), Axel Meye xx (Kaan Kanak dk. 69 x), Ofoedu xx, Bilal Aziz xx, Aykut Akgün xx, Hakan Çinemre xx, Hürriyet Gücer xx, Kamil Ahmet xx, Bruno xx (Semih Şentürk dk. 46 xx)Yedekler: Kayacan, Felix, Murat Uçar, Tarık ÇamdalTeknik Direktör: Mustafa DenizliÜmraniyespor: Burak xx, Salıfu xx, Mustafa x, Timur x (İbrahim dk. 61 x), Serdar xx, Mehmet Seyfettin xx, Oğuz x (Mücahit dk. 35 xx), Otoo xx, Ömer Can xx (Samet dk. 78 x), A'beka xx, Tarık xYedekler: Metin, Bulut, Abdullah, ErolTeknik Direktör: Erkan SözeriSarı kart: Hürriyet Gücer (Eskişehirspor)