25.02.2017 20:27:53

TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Manisaspor'u konuk eden Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Manisaspor'u konuk eden Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti.Maçtan dakikalar16. dakikada Bahattin Köse'nin şutunda top kaleci Günay'da kaldı.21. dakikada Halil'in kullandığı kornerde top rakip kaleci İsmail'de kaldı.35. dakikada Hakan'ın şutunda top kaleci İsmail'den döndü ardından Halil'in şutunda savunma topun kaleye gitmesini önledi.45. dakikada Murat Akın'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.52. dakikada Tayfur'un sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci İsmail'de kaldı.60. dakikada Halil'in ortasında Adis topla buluştu, Adis'in vuruşunda top kaleci İsmail'de kaldı.61. dakikada Adis'in kullandığı serbest vuruşta İsmail topu çift yumrukla uzaklaştırdı.70. dakikada Umut'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta gitti.77. dakikada Tayfur'un asistinde topla buluşan Adis meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0Stat: BornovaHakemler: Arda Kardeşler xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xxGöztepe: Günay xxx, Leo xx, Fuchs xx, Canberk xx, Gençer xx, Hakan xxx, Gosso xx (Umut dk. 58 xx), Murat xx, Halil xx (Lokman dk. 90 ?), Tayfur xxx, Adis Jahovic xxx (Segbefia dk. 88 ?)Yedekler: Göktuğ, Emre Can, Tanju, Emre AygünTeknik Direktör: Okan BurukManisaspor: İsmail xx, Fahri xx, Erman x, Ümit Yasin xx, Ufuk xx, Emre x (Bakaki dk. 59 xx), Umut xx (Perovic dk. 82 x), Metin xx, İsmail x, Hakan x (Savaş dk. 78 x), Bahattin xxYedekler: Emrah, Berk, Mikic, SebaihiTeknik Direktör: Sait KarafırtınalarGol: Adis Jahovic (dk. 77) (Göztepe)Sarı kartlar: Ümit Yasin Arslan, Bakaki (Manisaspor), Tayfur Bingöl, Halil Akbunar, Canberk Dilaver (Göztepe)