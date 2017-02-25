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25.02.2017 16:58:40
TFF 1. Lig
TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, evinde Balıkesirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
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Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Şubat 2016'da Bulgaristan'daki Filistin Büyükelçiliğinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski tutuklu Ömer en-Nayif'in ölüm sebebinin ortaya çıkarılması talebiyle gösteri düzenledi.
25.02.2017 16:56:34
Meksika'dan ABD'ye duvar uyarısı
Meksika, sınıra inşa etmeyi planladığı duvarın finansmanını Meksika'dan ithal edilen mallara tek taraflı vergi koyarak sağlayacağını duyuran ABD Başkanı Trump'ın bu hamlesine karşılık uyarıda bulundu.
25.02.2017 16:41:22
FETÖ liderinden sanığa 'mesaj' şüphesi
Eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'ya duruşma salonunda avukatı tarafından verilmek istenen zarfın içindeki evrakta, FETÖ lideri Fetullah Gülen'e ait ifadelerin olduğu ortaya çıktı.
25.02.2017 15:13:50
Fransa’da Cumhurbaşkanı adayı Fillon'a soruşturma
Fransa Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, Cumhurbaşkanlığı seçimi için merkez sağ parti Cumhuriyetçilerden aday olan Fillon hakkında adli soruşturma açılmasına karar verdi.
25.02.2017 15:11:15
Sığınmacı kadınlar hayata ördükleri oyuncaklarla tutunuyor
Çatışmalar nedeniyle ülkeleri Irak ve Suriye'den evlerini, işlerini bırakarak Samsun'a yerleşen sığınmacı kadınlar, örgü tekniği ile organik oyuncak bebek yaparak evlerini geçindiriyor.
25.02.2017 15:06:13
Kerkük'te petrol kuyusuna saldırı
Irak'ın Kerkük kentindeki Bay Hasan petrol kuyularından birine saldırı düzenlendiği, çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
25.02.2017 14:20:52
DBP'li Savur Belediye Başkanı gözaltına alındı
Mardin'in Savur ilçesinde PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında DBP'li Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
25.02.2017 13:41:19
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HABERLERİ
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'!f İstanbul Film Festivali' OMÜ'de Başladı
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